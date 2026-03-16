洋蔥採收順暢 中部將進尾聲、屏東4月接力供應

農業部農糧署今天表示，114/115年期洋蔥生長期間氣候穩定，採收順暢，中部產區3月底進入尾聲，屏東產區正值結球生長期，4月起接力供應。

農糧署發布新聞稿，洋蔥是台灣冬季重要蔬菜之一，產期為每年12月至翌年4月，可透過冷藏貯存供應到8月至9月，相較進口洋蔥，國產洋蔥鮮甜多汁，口感獨具特色。

農糧署表示，114/115年期洋蔥生長期間氣候穩定，產期分散，採收順暢，中部產區將於3月底進入產期尾聲，隨後由屏東產區於4月接力供應，目前市場供需平衡。

農糧署統計，114/115年期全台洋蔥種植面積約1338公頃，主要產區為雲林縣（42%）、屏東縣（28%）、彰化縣（17%）、高雄市（6%）及嘉義縣（6%）。

農糧署指出，彰化、雲林、嘉義及高雄地區的洋蔥採收作業順利，預計至3月底採收進度可達7至9成以上。屏東地區目前正處於洋蔥結球生長期，預計4月進入主要採收期，採收完成後即代表114/115年期國產洋蔥產季結束。

農糧署表示，國內洋蔥年消費量約13.2萬公噸，自給率約47%，產季期間由業者收購入庫、分批釋出供應市場，其餘國產不足部分則由進口洋蔥補充。