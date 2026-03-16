水藍續約國台交 樂團關係如婚姻保持新鮮感

國台交首席客席指揮水藍與樂團再續約，將繼續合作到2028年。水藍表示國台交是他數十年指揮生涯中最重要的三個樂團之一，「我們的關係像婚姻，難得的是還保有新鮮感。」

水藍今天與國台交團長歐陽慧剛在高雄Hskin藝術沙龍舉辦「水藍來了！NTSO樂友見面分享會」，69歲的水藍彷彿凍齡在巔峰狀態，眼神依舊有光。水藍表示他將新加坡交響樂團、哥本哈根愛樂交響樂團與國台交視為生命中最重要的三個樂團，「好的樂團在於是否全心投入，說出作曲家想說的話。」

水藍表示，愛樂者即使不會樂器也高度投入聆賞與分享，但也有職業團員會樂器但將演奏當成工作而磨滅初心，「我都是排練到最後一分鐘才下班，但團員依然保有技巧與熱誠。」歐陽慧剛則表示，很多國內外樂團團員是很嫌惡自己團的指揮，「但我們團員只要是水藍的場次都非常興奮，自發性加倍練習。」

水藍也分享，國台交具備極高的靈活性（flexible），融合了德奧與美派背景，能精準駕馭不同曲風；水藍也不諱言，沒有永遠的指揮，樂團與指揮終究有一天會各分東西，「能與同一個樂團持續同行，是音樂工作中難得而珍貴的經驗。」

這個樂季國台交規劃了北歐音樂，水藍表示北歐音樂往往帶著遼闊與內省並存的氣質，看似安靜，卻蘊含深沉而堅定的力量。「這些作品不急著說話，但會慢慢走進人心。」透過演出，將北歐作曲家在文化邊陲中尋找自身聲音的歷程介紹給樂迷，也讓樂團在不同風格的歷練中走出屬於自己的聲音與方向。

現場樂迷提問，水藍會想將國台交形塑成某種特定的音色或風格，水藍則表示他自己並不特別追求某一種固定的樂團聲音，「更高一點的層次，我追求的是作曲家的聲音。不同的作品，需要不同的呼吸與質地，樂團的任務，是讓這些聲音能夠被真實地呈現出來。」

談到樂團經營與藝術方向，歐陽慧剛分享團長的工作如同「極限運動」，需要在藝術理想與現實條件之間不斷尋找平衡，「這大半年來，我希望音樂可以更貼近民眾，也就是文化平權，國台交不只存在於舞台，也存在於台灣社會之中。」