快訊

鴻海法說會／今年將配發7.2元現金股利 創掛牌來新高

以色列空襲德黑蘭機場 伊朗已故最高領袖哈米尼專機被毀

記憶體不死鳥！外資大買華邦電、南亞科 入列成交值前十

聽新聞
0:00 / 0:00

水藍續約國台交 樂團關係如婚姻保持新鮮感

中央社／ 台北16日電

國台交首席客席指揮水藍與樂團再續約，將繼續合作到2028年。水藍表示國台交是他數十年指揮生涯中最重要的三個樂團之一，「我們的關係像婚姻，難得的是還保有新鮮感。」

水藍今天與國台交團長歐陽慧剛在高雄Hskin藝術沙龍舉辦「水藍來了！NTSO樂友見面分享會」，69歲的水藍彷彿凍齡在巔峰狀態，眼神依舊有光。水藍表示他將新加坡交響樂團、哥本哈根愛樂交響樂團與國台交視為生命中最重要的三個樂團，「好的樂團在於是否全心投入，說出作曲家想說的話。」

水藍表示，愛樂者即使不會樂器也高度投入聆賞與分享，但也有職業團員會樂器但將演奏當成工作而磨滅初心，「我都是排練到最後一分鐘才下班，但團員依然保有技巧與熱誠。」歐陽慧剛則表示，很多國內外樂團團員是很嫌惡自己團的指揮，「但我們團員只要是水藍的場次都非常興奮，自發性加倍練習。」

水藍也分享，國台交具備極高的靈活性（flexible），融合了德奧與美派背景，能精準駕馭不同曲風；水藍也不諱言，沒有永遠的指揮，樂團與指揮終究有一天會各分東西，「能與同一個樂團持續同行，是音樂工作中難得而珍貴的經驗。」

這個樂季國台交規劃了北歐音樂，水藍表示北歐音樂往往帶著遼闊與內省並存的氣質，看似安靜，卻蘊含深沉而堅定的力量。「這些作品不急著說話，但會慢慢走進人心。」透過演出，將北歐作曲家在文化邊陲中尋找自身聲音的歷程介紹給樂迷，也讓樂團在不同風格的歷練中走出屬於自己的聲音與方向。

現場樂迷提問，水藍會想將國台交形塑成某種特定的音色或風格，水藍則表示他自己並不特別追求某一種固定的樂團聲音，「更高一點的層次，我追求的是作曲家的聲音。不同的作品，需要不同的呼吸與質地，樂團的任務，是讓這些聲音能夠被真實地呈現出來。」

談到樂團經營與藝術方向，歐陽慧剛分享團長的工作如同「極限運動」，需要在藝術理想與現實條件之間不斷尋找平衡，「這大半年來，我希望音樂可以更貼近民眾，也就是文化平權，國台交不只存在於舞台，也存在於台灣社會之中。」

音樂 樂團

延伸閱讀

兼顧課業與音樂訓練　康橋學生樂團全國賽舞台奪多項特優

「擁夢飛翔20」新書發表 新北6學生逆境成長故事感動人心

經典賽／大聯盟記者回顧「台捷」大戰：台灣球迷熱情點亮東京巨蛋

相關新聞

可以叫車了！交部最快6月底開放多元計程車機場載客 這處機場先試辦

桃園機場去年發生多起白牌車攬客拒檢，導致外籍旅客受傷意外，讓機場白牌車亂象受到關注。交通部今預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放試辦多元計程車至機場載客，預計6月底前於高雄機場先行試辦，若業者違反機場試辦計畫或影響機場營運秩序，最重可終止其參與資格。

蔣萬安擬設「戶外吸菸室」打造無菸城市 衛福部長石崇良：法規上可行

台北市長蔣萬安日前提出「無菸城市」構想，盼以日本模式在戶外設吸菸室，其他地區則打造成無菸環境，讓吸菸與非吸菸者分流，但卻卡在中央法規，導致無法在戶外蓋室內吸菸室。立委邱慧洳日前向國健署索資，國健署態度轉彎，表達只要盡到維護及保管責任，並確保公安、廢棄物處理及避免火災即可，使戶外的室內吸菸室有機會成形。衛福部長石崇良今表示「在法規上是可行的」。

新竹水情惡化！寶二水庫蓄水量跌破3成 竹科廠商自主節水

新竹地區久未降下春雨，水情逐漸吃緊。經濟部水利署上周宣布，新竹地區水情燈號已由「水情提醒」的綠燈轉為「夜間減壓供水」的黃燈。根據最新水情資料，寶山水庫蓄水率已降至22.21%，寶二水庫也跌破3成，今日上午僅剩29.84%。面對水情轉趨緊張，新竹科學園區內半導體、光電及電子零組件、封測等是用水量較大的廠商，園區管理局已要求各廠商強化用水管控，減少非必要用水，以度過缺水期間。

愛唱歌75歲男突聲音沙啞變孤僻 醫查出罹患單側聲帶麻痺

1名75歲男性愛唱歌，但心臟手術後聲音卻變得沙啞、難以發聲，性格變得孤僻。此外，進食時也常嗆咳，只能吃軟質食物。仁愛長庚合作聯盟醫院耳鼻喉科醫師徐正明診斷，男子罹患單側聲帶麻痺，所幸經玻尿酸聲帶注射治療後，不但重新享受美食，並且重拾唱歌樂趣，「人生從黑白變彩色」

心臟痛遭拒收！她嘆日本醫療系統「荒謬」 前台大醫喊常態：要珍惜台灣

一名Threads女網友分享在日本的就醫經驗，表示先生某天半夜突然出現心臟劇痛，只好緊急叫救護車送醫，沒想到抵達醫院後，院方卻告知當時沒有心臟專科醫師，無法進一步處理，最後只能讓丈夫離開。對她這個台灣人而言，整個過程「真的不可思議的荒謬」。

把握明後好天氣！濃霧、溫差影響大 周四北東變天降雨機率增

明、後2天各地依然是風和日麗的天氣，但白天溫暖、清晨夜晚感受較涼，中央氣象署預報員林定宜表示，濃霧、日夜溫差大為本周天氣2大重點，周四鋒面接近、周五至周日受到東北季風影響水氣增加，但由於鋒面結構較微弱，降雨情況不會太明顯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。