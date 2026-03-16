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審慎應對水情變化 經濟部：強化及落實新竹節水措施

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
經濟部旱災經濟部災害緊急應變小組今天召開第1次工作小組會議。圖／經濟部提供
經濟部旱災經濟部災害緊急應變小組今天召開第1次工作小組會議。圖／經濟部提供

經濟部旱災經濟部災害緊急應變小組今天召開第1次工作小組會議，由指揮官經濟部次長賴建信主持，考量中央氣象署預報未來降雨3、4月偏少機率高，經研商後決定再強化及落實新竹地區農業、民生及產業相關節水措施， 各科學園區也導入抗旱利器再生水，以審慎應對後續水情變化。

經濟部表示，自3月12日新竹地區實施減壓供水黃燈措施，透過於每日23時至翌日5時之離峰時段實施自來水減壓供水，並停止供應行政機關及國營事業非必要用水，加上產業園區及科學園區廠商配合自主節水，降低用水需求已有初步成效。惟考量中央氣象署最新預估，未來3月及4月降雨偏少機率仍高，因此有必要滾動調整農業、民生及產業相關節水措施，審慎因應。

為強化及落實新竹地區節水措施，自來水減壓供水時段調整為22時至翌日5時實施，並請台水公司加強細緻調控管壓，預布水車及供水站，減輕高地或管末用戶影響，另請新竹縣政府及新竹市政府輔導轄內百貨、商場及賣場等實施自主節水，停止或減少噴水池、澆灌、沖洗等行為使用自來水，共同節省公共用水量。

此外，除經濟部與國科會將持續協助產業園區及科學園區廠商落實自主節水外，也請水利署要求相關用水計畫之開發單位，確實執行節水應變措施。全國各科學園區截至2月已導入再生水每日7.61萬噸，成為抗旱關鍵利器。

有關農業節水供灌部分，新竹灌區在各單位合作下，已完成大部分整田工作，進入本田期用水量相對較少，請農業部農田水利署推動新竹灌區多元水源取水供灌方案，讓頭前溪水源優先供應公共用水，以維持新竹地區整體供水穩定，並儘速與農民溝通協調相關推動事宜，倘需調度抽水機或水車支援補充水源，由水利署及台水公司提供必要協助。另為確保跨區調度支援新竹水量維持最大化，也請農業部同步於石門水庫灌區採行加強灌溉管理措施，全力維持新竹地區供水。

經濟部補充，由於未來一季降雨不確定性高，後續將以維持民生用水、產業生產不中斷以及農業多元水源供灌為目標努力，並再次呼籲社會各界共體時艱配合節水，減少旱象衝擊。

行政機關 水利署 新竹

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