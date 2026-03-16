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年過40別搭雲霄飛車！他玩完「頭痛3個月」急引流 醫示警：這類人最危險

聯合新聞網／ 綜合報導
雲霄飛車、自由落體等會產生瞬間高G力的遊樂設施，對於中老年人來說都具有類似的潛在風險。示意圖/Ingimage
雲霄飛車、自由落體等會產生瞬間高G力的遊樂設施，對於中老年人來說都具有類似的潛在風險。示意圖/Ingimage

年過40歲，挑戰刺激的遊樂設施千萬要三思！近日，一名40多歲的男網友在Threads上發出「醒世文」，表示自己搭乘國外的雲霄飛車後，竟導致「腦內出血」，陸續頭痛了3個月才揪出病因，最後甚至必須動刀引流。貼文一出，不僅引發大批網友共鳴，更釣出專業醫師親自解釋背後的致命危機。

原PO發文奉勸大家：「年過40不要坐雲霄飛車！」他透露，自己平時有運動習慣，自認身體強健。然而，去年8月他前往阿布達比法拉利樂園，挑戰了以高G力（重力加速度）著稱的雲霄飛車。沒想到一下車，他就感到極度不適並一路暈到晚上。

回國後，他陸續出現頭痛症狀，起初電腦斷層掃描並未發現異常。直到上週，他突然痛到癱軟在床起不來，被同事緊急架上計程車送往空軍總醫院急診。經過再次掃描，赫然發現是嚴重的「硬腦膜出血」，且出血量已變大，隔天便緊急由神經內科醫師進行引流手術。

主治醫師明確告訴他，這並非一般的腦中風，而是「嚴重外力搖晃」造成的慢性出血累積。醫師更直接詢問他「近期是否有坐雲霄飛車？」並表示臨床上已有好幾個類似案例。

家醫科醫師溫梓言也在留言區科普，詳細解釋了為何「年紀大不要坐高衝擊力設施」。

1.大腦萎縮導致「空間變大」： 隨著年齡增長，大腦會發生輕微的腦萎縮，使腦組織與顱骨之間的空間變大。在雲霄飛車劇烈的加速與減速下，大腦在顱內晃動的幅度會隨之增加。此時，原本就繃得很緊的「橋靜脈」就像是一條老化的橡皮筋，極易在瞬間猛力拉扯下斷裂，引發慢性出血。

2.血管彈性變差： 40歲過後，人體的血管彈性大不如前。若民眾本身有潛在的高血壓或動脈瘤問題，雲霄飛車產生的強大離心力會讓血壓瞬間飆升，極有可能直接衝破脆弱的血管壁。

醫師提醒，除了雲霄飛車，像是自由落體等會產生瞬間高G力的遊樂設施，對於中老年人來說都具有類似的潛在風險。

不少網友紛紛留言分享自身經驗：「年輕時G5（劍湖山世界飛天潛艇G5）連坐10次，過35歲連兒童樂園的雲霄飛車都怕，原來是身體在自救！」、「坐完（日本環球影城）飛天翼龍後耳石脫落，暈了一個月」、「眼科醫師也警告，高度近視坐雲霄飛車容易視網膜剝離」。

醫師最後呼籲，年輕時坐沒事不代表年紀大也承受得住，身體狀況會隨時間改變。民眾在追求刺激之餘，務必審慎評估自身的年齡與健康狀況，以免釀成無法挽回的遺憾。

雲霄飛車 醫師

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