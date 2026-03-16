印太海洋廢棄物治理論壇金門登場 跨國合作與海廢再生受矚目

海洋廢棄物問題日益嚴峻，已成全球沿海國共同面臨的挑戰。海洋委員會今在國立金門大學舉辦「印太海洋廢棄物治理國際論壇」，邀集日本、韓國、菲律賓、印尼、越南、柬埔寨等國代表，以及國內海洋廢棄物研究學者與NGO團體共同參與，針對海廢治理與跨國合作進行交流。帛琉農漁及環境部部長Steven Victor並受邀擔任主題演講人，分享帛琉在海洋廢棄物治理方面的經驗與作法。

海洋委員會主委管碧玲表示，海洋是人類重要的共同資產，不僅提供食物、能源與資源，也維繫全球生態環境，但海洋廢棄物已成各國面臨的嚴峻問題。由於海洋範圍廣大，海廢治理不可能單靠單一國家完成，必須透過國際合作與長期投入。她指出，金門與馬祖長期受到海漂垃圾影響，近三年海委會已補助金門處理海洋廢棄物經費1382.2萬元，補助馬祖更達3095.7萬元，協助地方處理海廢問題。

國立金門大學副校長洪集輝表示，海洋廢棄物不僅影響金門海岸景觀與觀光活動，也對當地重要海產如石蚵、花蛤等生物造成衝擊。他指出，金門因地理位置特殊，既是海廢受害地區，也有機會成為跨域合作治理的示範場域，金門大學也希望在海洋治理議題上扮演平台角色，促進學術與政策交流。

金門縣副縣長李文良指出，海洋廢棄物治理需要兼具全球視野與在地思維，除了引進新技術，也須結合地方需求與文化特色，金門縣政府期待未來能與各國及各界合作，共同尋求解決海廢問題的有效方式。

論壇現場除學術與政策交流外，也展示多項海廢再利用成果，吸引不少與會者關注。其中，由海洋塑膠廢棄物板材製作的彈珠台成為會場焦點，管碧玲與Steven Victor現場體驗操作，象徵海洋廢棄物循環再利用的理念，也將台灣童年遊戲文化與環境保護結合，讓海洋保育概念更貼近日常生活。

金門在地創作者王明宗則展示以海廢保麗龍創作的風獅爺作品，並以「化危機為轉機—從白色惡夢到金門守護神的創生之路」為題分享創作理念。他表示，希望透過海廢再利用結合地方文化，傳遞海洋保育理念，讓風獅爺成為守護海洋與土地的象徵。

陶藝家吳惠民也以「金門海廢—漂流木再利用」為題分享創作經驗，並展出「海洋悲歌」系列作品，透過漂流木與海洋垃圾交織的藝術表現，提醒人們海洋污染最終仍會回到人類自身的生活與食物鏈之中。

此外，會場也展示國內企業利用海洋廢棄物再生的產品，包括再生塑膠材料、太陽眼鏡、水壺架、手機架、板凳、永續鋼筆及商務背包等，展現台灣在海廢循環利用與永續發展上的創新成果。