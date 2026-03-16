腎友患皮蛇風險高1.3倍 醫師示警：全身性發炎加速腎功能惡化

一位8旬糖尿病患者，從肚臍延伸到後背面積龐大的帶狀疱疹，引發劇烈疼痛，時不時出現電擊、火燒般刺痛，苦不堪言。再者，腹股溝、腋下等衣服皺摺處因反覆摩擦產生細微傷口，併發嚴重蜂窩性組織炎，後續更因病程惡化需要洗腎，嚴重影響生活品質。

台北醫學大學附設醫院內科部部長吳逸文表示，慢性腎臟病與糖尿病患因為血壓、血糖控制不佳，加上免疫功能較弱，病毒更容易趁虛而入，包括流感、新冠與帶狀疱疹。「慢性腎臟病患者罹患帶狀疱疹的機率較一般人高1.3倍，且腎友罹病後，增加洗腎風險。」

台灣長年居全球洗腎率最高國家之一，研究顯示，2027年國內慢性腎臟病患者總人數恐突破300萬人。吳逸文提醒，慢性腎臟病早期無明顯症狀，可透過「泡、水、高、貧、倦」五大徵兆自我檢測，早期治療可減緩惡化，避免腎臟功能嚴重受損，產生不可逆的變化，包括洗腎。

吳逸文呼籲，慢性腎臟病患者除了定期追蹤腎功能、保持健康生活作息與飲食外，也應主動諮詢並規畫疫苗接種計畫，「打好打滿」以提升保護力。患者因免疫功能較弱，若不幸染上流感、新冠肺炎，重症與死亡風險極高。而帶狀疱疹不僅會造成劇烈神經痛，更可能加速腎功能惡化，進展到末期腎病、洗腎。

帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，是由水痘帶狀疱疹病毒（Varicella-Zoster Virus）再次活化引起，多數人小時候都長過水痘，但痊癒後水痘病毒並不會被免疫系統清除。研究顯示，90%成人體內都有存在水痘帶狀疱疹病毒，病毒會終身潛伏，待身體免疫力下降時將再次發病，每3人就有1人終身可能發作。

吳逸文表示，慢性腎臟病患者因腎功能退化導致尿毒堆積、嚴重蛋白尿導致免疫球蛋白流失、服用免疫抑制藥物等因素，使得慢性腎臟病患者免疫力低下，罹患帶狀疱疹的風險大幅提升。一旦慢性腎臟病患者的免疫力下降，容易再次活化帶狀疱疹病毒導致發病，除了出現皮膚表皮的紅疹外，更伴隨劇烈疼痛。

腎友罹患皮蛇的風險不僅比一般人高，一旦感染皮蛇，除了劇痛難耐以外，更容易導致併發疱疹後神經痛。研究顯示，慢性腎臟病患者的帶狀疱疹風險比一般族群增加1.29倍、需要透析治療的慢性腎臟病病人風險進一步上升至3.29倍，若是腎臟移植患者因長期服用免疫抑制劑，患病風險飆升至9倍以上。

臨床上帶狀疱疹治療的方式包括抗病毒藥物與治療神經痛的藥物，吳逸文提醒，這些藥物主要經由腎臟代謝，腎功能退化及不全的病人需要小心劑量，若未精準控制劑量容易造成急性腎功能損傷，並引發意識不清、昏迷等。預防勝於治療，建議接種疫苗提升長期保護力，預防復發與疹後神經痛，並降低併發症。