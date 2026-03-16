2026雪梨雙年展 見證台灣當代藝術能量

2026雪梨雙年展12日在白灣發電廠展場（White Bay Power Station）舉辦「台灣焦點」（Taiwan Spotlight）活動，見證台灣當代藝術在國際舞台的深厚能量。

「台灣焦點」活動由文化部支持，並由駐雪梨台北經濟文化辦事處與雪梨雙年展合作舉辦。

雪梨雙年展執行長摩爾（Barbara Moore）致詞時指出，本屆雪梨雙年展主題「再拾記憶」（Rememory）的核心價值為一種重訪、重構，並且奪回那些被抹除或壓抑歷史的手段。

駐雪梨辦事處處長吳正偉致詞時表示，呼應摩爾的論述，本屆雪梨雙年展主題「再拾記憶」不僅是一個概念，更是台、澳兩國共同的旅程。

吳正偉解釋，作為同樣面對殖民遺緒，同時追求原住民文化復育的島國，台、澳兩國皆深信必須勇於回首過去，才能理解未來。

摩爾特別提到，本屆雪梨雙年展很幸運能邀請張恩滿、張紋瑄、陳界仁與侯怡亭4位台灣藝術家與會；摩爾也肯定台、澳深厚的文化夥伴關係與合作基礎，透過支持藝術創作與展演，持續促進知識共享、社群協作連結以及全球福祉。

在當天的座談環節中，4位台灣藝術家先後分享創作概念，示範以創作和台灣視野重述歷史記憶的藝術動能。

張恩滿提到，她以十字繡將排灣族經文繡滿編織為莫比烏斯環的構樹皮，象徵性地彌合與自身原住民母體文化的斷裂；張紋瑄提及，自己的作品呈現為一個個人紀念館的籌備辦公室，聚焦歷史人物於一再被書寫後面目越來越模糊、書寫者的面貌卻越來越清晰的歷史敘事議題；侯怡亭表示，她的作品踏查澳洲紡織歷史，探索規訓機構中的女性身體；陳界仁闡述，本次5件錄像作品探討遊民、移工、零工以及網路人工智慧（AI）的陰暗面，關於歷史、關於未來和未來的解釋。

雪梨雙年展刊物編輯馬其亞（Ahmad Makia）表示，這次4位台灣藝術家創作涵蓋動態影像、攝影與裝置藝術，作品核心皆聚焦於呈現特定社群中，個體微觀的記憶、敘事與真實生活經驗，非常精彩。

本屆雪梨雙年展自3月14日起開放參觀，展期至6月14日。