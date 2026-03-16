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緩解物價衝擊…政院：本周汽柴油不調漲 確保氦氣供應無礙

聯合報／ 黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）持續討論中東局勢因應。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰（左）持續討論中東局勢因應。圖／行政院提供

中東情勢未歇，行政院長卓榮泰今再召集相關部會掌握現況與因應作為；行政院指出，本周汽柴油價格皆不調漲，以緩解民生物價衝擊。而國內產業原料所需氦氣供應，經濟部也與供應業者確認，不影響半導體產業正常運作。

卓榮泰今日召集外交部、交通部、經濟部、財政部及金管會，持續掌握中東情勢影響及部會最新應變作為。行政院發言人李慧芝表示，中東戰事爆發以來，卓揆已連續3周召集行政團隊密切因應。

外交部指出，截至15日，已協助2148名滯留中東地區國人返台，並對赴中東地區國人製發「旅行/過境關懷卡」提醒提高警覺、注意戰爭風險；交通部表示，受影響的旅遊團體旅客均已平安返國，原規劃3月底前至阿聯的旅行團體均已取消行程。

卓揆會中請外交部持續關懷中東地區國人，隨時更新最新數據，落實要求國人於「旅行/過境關懷卡」掃碼登錄「旅外國人動態登錄網頁（出國登錄）」，以利我駐外館處及時提供協助。

李慧芝表示，經濟部積極調度天然氣船隻，3月及4月份已調度完成，目前船期皆正常到港，國內供氣無虞，除持續多元調度外，6月將提高美國氣源量；因應國際油價急遽上升，政府擴大貨物稅減徵，搭配雙緩漲及專案平穩機制，本周汽柴油價格皆不調漲，以緩解民生物價衝擊。而國內產業原料所需氦氣供應，經濟部也與供應業者確認，不影響半導體產業正常運作。

關於金融市場因應措施，金管會觀察台股與亞洲主要市場指數，發現台股集中市場跌幅介於亞洲主要股市之間，我國各項經濟數據也顯示台股基本面穩固。金管會與財政部將持續關注國際政經情勢發展，監控金融市場觀察指標之變化，適時採行相關措施。

中東情勢 汽柴油價格 財政部 經濟部 卓榮泰

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