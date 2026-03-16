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台法策畫「龍」展大受歡迎 法國凱布朗利博物館百件典藏將來台

攝影中心／ 記者蘇健忠／新北即時報導
國立故宮博物院去年（2025）於法國凱布朗利博物館（Musee du quai Branly）舉辦的「龍」展於3月1日圓滿閉幕，館長艾曼紐爾‧卡薩（Emmanuel Kasarherou）與副處長鍾志佳親自護送國寶文物回台，並預告法國凱布朗利博物館 100餘件典藏品，年底將在屏東縣立美術館「雕像：法國凱布朗利博物館收藏的藝術珍品特展」展出。記者蘇健忠／攝影。
國立故宮博物院去年（2025）於法國凱布朗利博物館（Musee du quai Branly）舉辦的「龍」展於3月1日圓滿閉幕，館長艾曼紐爾‧卡薩（Emmanuel Kasarherou）與副處長鍾志佳親自護送國寶文物回台，並預告法國凱布朗利博物館 100餘件典藏品，年底將在屏東縣立美術館「雕像：法國凱布朗利博物館收藏的藝術珍品特展」展出。記者蘇健忠／攝影。

國立故宮博物院去年（2025）於法國凱布朗利博物館（Musee du quai Branly）舉辦的「龍」展於3月1日圓滿閉幕，館長艾曼紐爾‧卡薩（Emmanuel Kasarherou）與副處長鍾志佳親自護送國寶文物回台，與故宮院長蕭宗煌下午一起舉行媒體見面會，除報告「龍」展成果外，更預告法國凱布朗利博物館100餘件典藏品，年底將在屏東縣立美術館「雕像：法國凱布朗利博物館收藏的藝術珍品特展」展出。

故宮院長蕭宗煌致詞時表示，去年是故宮的百年院慶，除了在國內推出一整年精彩的展覽外，亦在歐洲捷克、法國各推出一檔國際展覽，配合外交部文化部的「2025 歐洲台灣文化年」計畫，讓台灣文化底蘊在歐洲大放光彩。「龍」展在開幕夜即大排長龍，而展期間共吸引14萬人次，除展出多件故宮國寶級文物外，亦有法國尼斯亞洲藝術博物館、吉美國立亞洲藝術博物館和賽奴奇亞洲博物館等共襄盛舉，展現故宮與法國文化界深厚的交流基礎。

國立故宮博物院院長蕭宗煌（右）陪同法國凱布朗利博物館館長艾曼紐爾‧卡薩（Emmanuel Kasarherou）（左）下午一起舉行媒體見面會，除報告法國「龍」展成果外，更預告法國凱布朗利博物館 100餘件典藏品，年底將在屏東縣立美術館「雕像：法國凱布朗利博物館收藏的藝術珍品特展」展出。記者蘇健忠／攝影
國立故宮博物院院長蕭宗煌（右）陪同法國凱布朗利博物館館長艾曼紐爾‧卡薩（Emmanuel Kasarherou）（左）下午一起舉行媒體見面會，除報告法國「龍」展成果外，更預告法國凱布朗利博物館 100餘件典藏品，年底將在屏東縣立美術館「雕像：法國凱布朗利博物館收藏的藝術珍品特展」展出。記者蘇健忠／攝影

蕭宗煌 文化部 外交部

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