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長榮航空EVA iLOUNGE今天上線 國籍航空首家導入貴賓室整合數位平台

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
長榮航空自營貴賓室率先推出「EVA iLOUNGE」數位服務平台，化身為旅客的個人貴賓室數位管家，成為國籍航空首家導入貴賓室整合數位平台的航空公司。圖／長榮航空提供
長榮航空自營貴賓室率先推出「EVA iLOUNGE」數位服務平台，化身為旅客的個人貴賓室數位管家，成為國籍航空首家導入貴賓室整合數位平台的航空公司。圖／長榮航空提供

長榮航空宣布即日起於長榮航空自營貴賓室，包含桃園機場貴賓室(The Garden、The Infinity、The Star、The Club)、高雄小港機場貴賓室及曼谷蘇凡納布機場貴賓室率先推出「EVA iLOUNGE」數位服務平台，成為國籍航空首家導入貴賓室整合數位平台的航空公司，透過數位化工具，將貴賓室實用資訊整合於單一平台，化身為旅客的個人貴賓室數位管家，協助旅客更有效率地掌握航班資訊與貴賓室服務資訊。。

長榮航空表示，「EVA iLOUNGE」平台整合貴賓室實體服務與數位功能，旅客抵達貴賓室後無需下載任何應用程式，只需掃描桌面專屬QR Code即可登入平台，輕鬆使用多項服務功能。平台整合餐飲資訊、閱讀服務、航班動態與貴賓室導覽等多元功能，讓旅客在候機期間即可獲得個人化與即時的服務資訊。

平台提供的貴賓室導覽功能，包含各項設施介紹與空間配置圖，方便旅客快速找到服務設施位置。餐飲服務方面，使用桃園機場The Garden貴賓室的旅客可以透過數位平台進行點餐，使用其他貴賓室的旅客則可以透過平台觀看貴賓室餐點介紹、推薦餐點及節慶餐點。此外，平台也整合「EVA e-Library」與「多元化全球報刊雜誌」等多樣化連結，提供旅客候機時豐富閱讀選擇。

在航班資訊方面，系統主動推播個人化航班訊息與登機門異動提醒，此外，旅客亦可查詢前往登機門的路線及步行時間與距離，協助旅客精準掌握登機時間，優雅從容前往登機。未來，長榮航空將持續深化科技應用與人性化服務，持續精進平台功能與介面，致力提升旅客服務體驗，讓枯燥的候機時光轉化為開啟美好旅程的篇章。

長榮航空指出，身為星空聯盟的成員之一，在桃園、高雄及曼谷機場均有高品質的自營貴賓室服務，除了服務長榮航空的旅客外，也提供星空聯盟的金卡會員使用，讓旅客享有優質的貴賓室服務體驗。

「EVA iLOUNGE」旅客蒞臨貴賓室後無須下載任何應用程式，只需掃描桌面專屬QR Code即可登入數位服務平台，體驗包含餐飲、閱讀、航班資訊及貴賓室導覽等多項服務，打造個人化便利的候機體驗。圖／長榮航空提供
「EVA iLOUNGE」旅客蒞臨貴賓室後無須下載任何應用程式，只需掃描桌面專屬QR Code即可登入數位服務平台，體驗包含餐飲、閱讀、航班資訊及貴賓室導覽等多項服務，打造個人化便利的候機體驗。圖／長榮航空提供

長榮航空宣布推出「EVA iLOUNGE」數位服務平台，成為國籍航空首家導入貴賓室整合數位平台的航空公司。記者黃仲明／攝影
長榮航空宣布推出「EVA iLOUNGE」數位服務平台，成為國籍航空首家導入貴賓室整合數位平台的航空公司。記者黃仲明／攝影

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