山區降雨量僅往年四分之一 苗縣川龍圳、東河圳河道乾涸

今年降雨量較少，苗栗縣公館鄉穿龍圳及銅鑼鄉東河圳部分河道乾涸，河床裸露，農水署苗栗管理處指出，由於適逢春耕灌期，水源不足，3月1日起南北灌區已實施輪灌作業。

銅鑼鄉民代表徐裕逢說，去年此時東河圳水量豐沛，但目前東河圳自銅鑼鄉中平村中心橋以北，整個河段已經沒水了。他說，今年枯水情況比往年更早到來，自年前開始就出現乾旱缺水的情況，以往農曆年後是插秧種芋頭的旺季，今年灌溉水溝都沒水了，中平村只有七十份地區還有水源可以灌溉，到了下游就沒有水了。

最近幾天農民已經開始抽公井的水來灌溉，只能暫時解決燃眉之急，明德水庫和鯉魚潭水庫的有效蓄水水位只剩下一半，相關單位是否要提早應變乾旱缺水休耕轉作補助的政策，讓下游還沒耕種的土地提早辦理休耕，不然未來搶水的情況更加嚴重。

徐裕逢說，自3月1號起東河圳上游將實施三天分流輪流供水，未來大家搶水的情況下，如果持續不降雨，農民影響範圍更大，尤其是我們中平村中下游地區影響甚鉅，根本分不到水。

農水署苗栗管理處長陳建國表示，後龍溪水源地，今年山區降雨量僅往年四分之一，也直接造成春耕農灌缺水，東河圳灌區自3月1日起實施南北輪灌，每供水3天停水3天，未來將視降雨狀況調整輪灌時間。