休假症候群來襲 醫師授「4招」收心：生活節奏失衡是關鍵

長假結束後，許多人會出現疲倦、注意力下降、情緒低落等狀態，這種現象被稱為「休假症候群」。醫師李聰財在臉書指出，這不是單純懶惰，而是身心難以迅速適應日常生活的結果。生理上，作息改變會打亂體內生理時鐘與荷爾蒙分泌；心理上，假期的自由快樂與工作壓力形成落差；社會上，角色轉換需要重新啟動責任；精神層面則提醒生活節奏與使命需要平衡。

休假症候群常由生理節律失調造成。假期熬夜、晚起、作息混亂會影響可體松、生長激素、褪黑激素分泌，造成疲倦、睡眠品質下降及情緒波動。心理上，假期娛樂帶來高刺激，回到平凡生活容易感到無聊或抗拒。假期過長會讓新的作息模式固化，使回到工作或學習節奏更加困難。

休假症候群症狀多面向。生理上可能出現疲倦、頭痛、腸胃不適、肌肉痠痛；心理上注意力下降、情緒低落、焦慮或易怒；行為上白天昏沉、晚上精神旺盛，形成作息顛倒的惡性循環。社會層面則可能出現拖延、逃避責任或工作學習抗拒。如果症狀持續超過一週，可能影響日常功能，需特別留意。

李聰財建議，首先心理建設很重要，要學會「放假盡情放鬆，工作專心投入」。其次，逐步恢復規律作息，最好提前一週調整睡眠時間。最後遵循「能睡、能吃、能動、能笑」四能原則：保持充足睡眠、健康飲食、定期運動、維持正向情緒。此外，假期最後一天安排「收心日」，整理工作用品與行程，有助於平滑過渡回日常生活。

營養師李婉萍曾指出，身體疲倦也可能與飲食不規律有關。恢復工作前可調整三餐，攝取足量蛋白質、蔬果與高纖碳水化合物，維持血糖穩定。假期中若攝取過多油炸或高糖食物，回到工作後應減少刺激性飲料，補充水分，避免精神不集中與腸胃負擔。

李婉萍也提醒，除了飲食，適度運動可幫助身心調整。建議每週進行中度運動三次，每次至少30分鐘，例如快走、騎車或伸展操，促進血液循環與睡眠品質。此外，可搭配日常小習慣，如規律起床、午休控制在一小時內，幫助身體逐步恢復正常生理節律，降低休假熬夜帶來的不適。