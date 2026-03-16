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影／慶生蛋糕草莓發霉 店家堅稱當天製作 網不埋單：底層都出水了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
圖／高雄市衛生局提供
圖／高雄市衛生局提供

高雄左營區知名「奕式布蕾」甜點店爆食安疑慮，民眾在Threads發文表示，臨時到店面買草莓蛋糕慶生，切蛋糕時，發現夾層的草莓疑似發霉，直呼「該驚嚇、還是慶幸加料不加價？」對此，業者公開致歉並補償，強調蛋糕是當天製作；網友不埋單「底層都出水了」、「草莓染到蛋糕，明顯好放幾天」。高市衛生局已稽查要求限期改善。

民眾貼文指出，臨時要買蛋糕慶生，上網查周圍選了一家評價不錯的蛋糕店，原本想訂草莓布蕾蛋糕，店員告知售完，推薦另一款草莓蛋糕，帶到餐廳準備切蛋糕發現草莓發霉，無奈說「這樣明顯的霉菌也出給客人？」並表示幸好當下尚未切分食用，否則上有老下有小，可能就要送醫院了。

貼文曝光後，引發網友熱議，一名自稱路過的蛋糕師傅留言表示，「看得出來不是當天現做的，當天現做的草莓不會染色那麼快、而且底盤都濕的，這很明顯不新鮮，當天現做不會這樣」，其他網友也說 「蛋糕下面都出水了」、「這蛋糕應該做好兩天以上，草莓都出水了」。

奕式布雷隨即在貼文底下說明，已第一時間主動聯繫消費者致歉並提出補償方案，同時進行內部檢討，強調蛋糕皆為當天製作；另外，店家解釋底層出水原因，認為可能是草莓清洗後水分未完全瀝乾，沿著蛋糕透明固定圍邊向下流至底層，並非存放多日。

店家坦承草莓異常是因品管與出貨檢查疏失，已向消費者致歉並停售相關草莓商品，全面檢視原料處理與作業流程，避免類似情況再發生。

高市衛生局表示，16日接獲消息後已派員到現場查察，確認業者已完成食品業者登錄並投保產品責任險。稽查時現場未見已製作完成的草莓蛋糕產品，檢視剩餘草莓也未發現發霉，業者昨接獲消費者反映後，已立即致歉並退款，並下架現場草莓蛋糕產品且未再販售。

衛生局指出，依食品安全衛生管理法第17條，已要求業者限期改善，若屆期未改善，將依同法第48條裁處3萬元以上罰鍰。此外，稽查人員發現冷藏庫未有溫度紀錄、冷凍櫃未除霜、從業人員未定期健康檢查等缺失，已依食品安全衛生管理法第8條飭令限期改善，若未改善，將依第44條處6萬元以上罰鍰。

衛生局強調，業者應依食品良好衛生規範準則落實食材保存與作業管理，避免交叉汙染，確保食品安全，也提醒民眾若遇到食品消費爭議，可向市府消費者服務中心或撥打全國消費者服務專線1950反映。

民眾網路爆料慶生蛋糕草莓發霉，高雄市衛生局獲報後派員稽查，要求業者限期改善。圖／高雄市衛生局提供
民眾網路爆料慶生蛋糕草莓發霉，高雄市衛生局獲報後派員稽查，要求業者限期改善。圖／高雄市衛生局提供

草莓 消費者 衛生局

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