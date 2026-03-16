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乳癌照護品質提升方案今上路 衛福部長石崇良：盼加速反轉乳癌死亡率

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部、健保署與台灣乳房醫學會今共同宣布，正式啟動「全民健康保險乳癌照護品質提升方案（P4P）」價值導向給付（Pay for Value）。衛福部長石崇良（前排右三）說，這是全球醫療發展與台灣健保未來的必然趨勢，期望透過品質監控機制，為病患創造極大化的健康效益。記者沈能元／攝影
衛福部、健保署與台灣乳房醫學會今共同宣布，正式啟動「全民健康保險乳癌照護品質提升方案（P4P）」價值導向給付（Pay for Value）。衛福部長石崇良（前排右三）說，這是全球醫療發展與台灣健保未來的必然趨勢，期望透過品質監控機制，為病患創造極大化的健康效益。記者沈能元／攝影

依衛福部健保署最新統計，台灣每年因乳癌就醫患者達18萬人，年度醫療費用支出約212.28億點，於所有癌症排名第二，年度藥費支出約98.8億點。衛福部、健保署與台灣乳房醫學會今共同宣布，正式啟動「全民健康保險乳癌照護品質提升方案（P4P）」價值導向給付（Pay for Value）。衛福部長石崇良說，這是全球醫療發展與台灣健保未來的必然趨勢，期望透過品質監控機制，為病患創造極大化的健康效益。

衛福部長石崇良說，此計畫籌備約一年時間，依112年資料統計，國內乳癌發生率是所有癌症中最高的，每年新增患者約1.8萬人，死亡超過3000人，影響乳癌的因素，包括年齡、基因、生活條件、家族史等。然而，乳癌治療其實相當不錯，尤其是第一、第二期5年存活率，均高達99%及90%以上，但第四期即大幅將至40%。

石崇良說，賴總統提出「癌症三箭」，包括早期篩檢、精準醫療和癌症新藥基金，未來戰略轉型從「論量計酬」轉向「價值導向」。過去是「做愈多領愈多」，缺乏與病患預後的連結，未來則是以品質與存活率為核心，共同的KPI就是病人存活率的改變，希望從今天開始很快看到成果，一起加速反轉乳癌死亡率。

健保署長陳亮妤說，113年癌症醫療費用支出前三名為肺癌、乳癌、大腸癌，且近五年惡性腫瘤就醫人數平均成長率4.32％，乳癌成長率占第二位。依全球乳癌疾病健康負荷，台灣1.35％是全球的2倍。

陳亮妤說，擴大「論質計酬」是未來施政方向，本次乳癌論質計酬收案對象涵蓋所有新診斷及首次復發的乳癌個案，不分期別、男女，且適度放寬了參與醫院的門檻，每年新診斷乳癌人數達20人的醫院，成立基礎的「乳癌診療多專科團隊」，即可申請加入，健保挹注約4000萬元，鼓勵各層級醫院參與，遵循最新治療指引並提供連續性照護服務。

「乳癌是健保署成立以來第一個論質計酬方案。」陳亮妤說，2001年以來，經事隔25年推出新的乳癌P4P方案，透過17項關鍵治療指標，建構更完備台灣乳癌診斷和治療樣貌。

台灣乳房醫學會陳芳銘理事長說，新方案對接世界衛生組織（WHO）全球乳癌倡議的及時診斷與全面照護的目標。如從影像醫學科的術前精準攝影、病理科檢驗完備率，到外科的哨兵淋巴結取樣；再加上腫瘤內科針對標靶與免疫藥物的精準調控、放射腫瘤科的術後放療把關，最後由癌症個管師作為樞紐協助連結各專科。新制透過客觀指標，鞏固了各專科在多專科團隊中的協同救命價值。

健保署乳癌專家小組召集人黃俊升說，P4P制度在「精準分型與持續監測」上的核心作用，健保署近年排除萬難，投入了大量資源，讓台灣的乳癌給付用藥能與國際最頂尖的治療標準。目前乳癌治療已發生轉移，不再是一招打天下，而是「亞型決定治療序位」。

如，侵襲性強的 HER2 陽性與復發風險最高的三陰性乳癌，目前的臨床指引強烈建議「先藥物治療後手術」，透過術前輔助治療爭取腫瘤完全消失；若未達標，P4P指標也能監測醫院是否精準給予後續的加強版輔助治療，以翻轉預後。而占比最高的荷爾蒙受體陽性乳癌，極度仰賴術後的高風險評估，以決定是否使用 CDK4/6 抑制劑等關鍵藥物來降低復發。

這次「國家級乳癌照護品質提升方案」倡議三大行動方案，包括早期發現，希望診斷時，60%癌症患者屬於一、二期。其次，診斷完之後能夠記錄開始治療時間；最後從開始診斷開始至治療能夠縮短到60天，這是一個挑戰。第三個是更重要是能夠達到全人照護的目的。

新制推動後，台灣癌症治療具三層面實質效益，第一、治療品質保障、病友受惠：過去病患常因擔憂醫療品質，陷入名醫與大醫院迷思。未來，不論病人在哪，只要選擇加入P4P計畫的醫院，其治療品質就可獲得標準化之照護品質監測。其次，醫院與醫師獎勵：鼓勵醫師追求卓越的治療成效以獲得額外獎勵，而非單靠病人頻繁回診衝量。最後，健保永續：透過P4P體系落實早期精準診斷與精準治療，最有效地精準管控品質與費用。

癌症新藥基金 賴總統 健保署

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