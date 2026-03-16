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TWICE大巨蛋開唱倒數 貓纜推主題車廂曝光

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
9台主題車廂。圖／北捷遊憩公司
9台主題車廂。圖／北捷遊憩公司

韓國人氣女團 TWICE 倒數大巨蛋開唱，台北市以城市應援，北捷遊憩公司介紹，這次推出9台主題車廂，纜車抵達貓空站後，也有演唱會「THIS IS FOR」WORLD TOUR 立體字幕，邀請粉絲上山拍照之外，還能享受春暖花開的美景。

北捷遊憩公司介紹，貓空纜車規畫 TWICE 主題車廂，以團體形象與演唱會視覺元素彩繪設計，9台主題車廂沿天際線運行，成為山谷間醒目的應援風景，當纜車自動物園站緩緩升空，旅客可在車廂內俯瞰台北盆地與山林景觀，同時與 TWICE 主題車廂拍照打卡。

除了彩繪纜車之外，搭乘纜車抵達貓空車站時，也有 Twice 演唱會「THIS IS FOR」WORLD TOUR 立體字提供粉絲打卡。北捷遊憩公司說，遊客也能順著山城步道漫步，沿途可見茶園景觀與特色茶館，是台北少見結合自然與茶文化的山城景點。

北捷遊憩公司說，這次 TWICE 彩繪纜車活動預計從3月16日到4月15日持續一個月，除了成為粉絲限定的追星景點，也適合民眾春季出遊，特別是四月春暖花開，山城視野清晰，加上連續假期將至，是登高賞景與踏青的好時機。

Twice 演唱會「THIS IS FOR」WORLD TOUR 立體字。圖／北捷遊憩公司
Twice 演唱會「THIS IS FOR」WORLD TOUR 立體字。圖／北捷遊憩公司

連續假期 貓空纜車 台北 TWICE

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