中華郵政4月1日起開辦「國際e小包」停止收寄國際掛號小包

因應全球跨境電商成長，並配合萬國郵政聯盟（UPU）政策調整，中華郵政4月1日起將開辦「國際e小包（ePacket）」服務，並同步停止收寄「國際掛號小包」。中華郵政表示，國際e小包資費較具市場競爭力，相比國際掛號小包可省33元。

中華郵政說明，國際掛號小包是「平常小包」郵資加「掛號費（約新台幣65元）」，提供收件人簽收、書面查詢、郵件追蹤及補償等服務；而國際e小包是近年配合跨境電商需求所推出的服務，除了提供郵件追蹤外，資費相對具有市場競爭性，且無須收件人簽收，但不提供書面查詢及補償服務。

中華郵政指出，國際掛號小包長期為民眾寄遞國際輕小型物品的重要郵件服務之一，每年收寄量約為10餘萬件。隨著跨境電商及國際小型包裹寄遞需求持續增加，中華郵政也逐步發展可追蹤的國際e小包服務，以提供民眾更多元且符合市場需求的寄遞選擇。

中華郵政舉例，以既往日本、重量約300公克的小包來說，國際掛號小包資費約新台幣173元（平常小包108元＋掛號費65元）；國際e小包資費則約新台幣140元。以同重量寄往日本，選擇國際e小包約可節省33元（約節省19%）。整體而言，在多數重量級距中，國際e小包相較國際掛號小包具備一定資費優勢。

至於為何要停止收寄「國際掛號小包」，中華郵政說明，主要是配合萬國郵政聯盟（UPU）政策調整及國際郵務發展趨勢。UPU自2026年起全面取消內含商品的掛號小包，掛號服務僅限文件類郵件，如信函、明信片、郵簡、新聞紙、印刷物等。

此外，近年跨境電商與網路購物快速成長，市場對小型包裹寄遞的需求逐漸轉向可追蹤、作業效率較高且資費較具競爭力的服務模式。中華郵政表示，相較之下，國際掛號小包因需辦理收件人簽收、書面查詢及較多人工處理，作業成本較高；而國際e小包採全程線上追蹤及免簽收方式，較符合目前國際郵政及跨境物流的發展趨勢。

中華郵政表示，配合UPU政策，自115年4月1日起取消國際掛號小包服務，並全面開辦國際e小包服務，以持續提供民眾寄遞輕小型物品的便利選擇。