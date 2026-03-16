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可以叫車了！交部最快6月底開放多元計程車機場載客 這處機場先試辦

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
交通部今修正草案開放試辦多元計程車至機場載客，預計6月底前於高雄機場先行試辦，若業者違反機場試辦計畫或影響機場營運秩序，最重可終止其參與資格。圖為桃園國際機場排班計程車。聯合報系資料照片
交通部今修正草案開放試辦多元計程車至機場載客，預計6月底前於高雄機場先行試辦，若業者違反機場試辦計畫或影響機場營運秩序，最重可終止其參與資格。圖為桃園國際機場排班計程車。聯合報系資料照片

桃園機場去年發生多起白牌車攬客拒檢，導致外籍旅客受傷意外，讓機場白牌車亂象受到關注。交通部今預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，開放試辦多元計程車至機場載客，預計6月底前於高雄機場先行試辦，若業者違反機場試辦計畫或影響機場營運秩序，最重可終止其參與資格。

現行「民用航空機場客運汽車管理辦法」規範計程車、租賃車及客運業者於機場營運資格，包含排班計程車須領有專用登記證、車輛與駕駛需符合規定、禁止多元計程車接客、白牌車違規攬客等。去年6月桃園機場曾發生白牌車攬客拒檢，造成西班牙籍旅客受傷，9月又發生白牌車拒檢事件，導致香港籍旅客受傷，引發社會關注。

交通部今預告修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，未來將開放試辦多元計程車至機場載客，公共運輸及監理司長胡迪琦表示，修法公告後若一切順利，預計5月中旬正式公告發布、6月底前實施試辦。

根據草案內容，為提升國際機場旅客服務品質，維持機場交通秩序，並因應網際網路平台（包含行動應用程式）提供預約載客服務的計程車營運模式日趨普遍，因此修正「民用航空機場客運汽車管理辦法」，並增訂試辦管理專章，由各機場視實際需求，先行於特定機場、特定區域、特定期間內實施，兼顧既有營運秩序與安全管理，並滿足旅客多元交通需求。

胡迪琦說，因應近年透過網路提供預約載客服務的營運模式普遍，考量國際機場涉及安全管制、車流管理等複雜因素，為避免直接全面開放影響既有營運秩序與安全管理，因此明定預約計程車試辦法源依據，並由各機場視實際需求擬具試辦計畫實施，作為未來政策調整參考。

胡迪琦指出，各機場試辦前需將試辦計畫報經民航局核准，並公告於機場網站後才可實施：而參與試辦業者所媒合的預約計程車在試辦期間進入機場營運，規定不受應備具機場排班登記證及現行營運方式的限制。

胡迪琦表示，若參與試辦業者違反該機場試辦計畫，或是影響該機場營運秩序，機場得要求其限期改善，屆期未改善者，得暫停10天至30天，或終止其參與試辦資格。

民航局日前表示，「民用航空機場客運汽車管理辦法」修正草案預告期30天，最快6月完成修法，預計由高雄機場先試辦。

計程車 交通部 桃園機場 機場

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機場多元計程車最快6月開放 高雄先試辦

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