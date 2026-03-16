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水情嚴峻…日月潭碼頭恐封閉 船家「剉咧等」苦吐心聲

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
日月潭水庫常態水位若低於740公尺，不排除封閉碼頭，暫停遊船營運。圖／日管處提供
日月潭水庫常態水位若低於740公尺，不排除封閉碼頭，暫停遊船營運。圖／日管處提供

全國各地水情嚴峻，日月潭水庫因配合水利單位調度彰化、雲林等春耕供水，水位今已降至742.96公尺，若常態水位低於740公尺，不排除封閉碼頭，並暫停遊船營運。業者說，水庫放水供春耕致水位狂降，盼政府機關也要考量船家生計。

根據經濟部水利署即時水情統計，日月潭水庫今上午有效蓄水量為8677.6萬立方公尺、百分比67.55 %、水位高度742.96公尺，距滿水位748.48公尺已降低達5.52公尺，水情指標「九蛙疊像」全都露，也展開碼頭浮排拖離及封閉引橋作業。

日月潭國家風景區管理處表示，由於入冬降雨量偏低，加上配合下游的彰化、雲林地區的春耕農業用水需求，日月潭水庫水位下降，但若摜破至743公尺以下，將造成潭區碼頭浮排與引橋坡度過陡，該處為此持續關注水情並啟動應變措施。

為避免浮排因水位過低觸底損壞，影響碼頭設施結構安全，並維持遊客乘船遊憩活動，日管處2月下旬將玄光、朝霧與伊達邵碼頭吃水較淺的1號浮排銜接至4號浮排繼續運作，並封閉玄光、伊達邵碼頭右側引橋，僅開放左側引橋通行。

近期又因水情持續惡化，本月13日啟動朝霧碼頭2號浮排拖離作業，將朝霧碼頭右側2號浮排拆除，同時關閉右側管制門，拆下的2號浮排則拖至左側3號浮排銜接至深水區，方便遊客上下船舶。

日管處表示，現階段僅根據水情調整碼頭浮排及引橋設施，水社、玄光、伊達邵、朝霧共四大公有碼頭仍未封閉，但若旱情持續遲未緩解，導致水位下探至740公尺以下，考量引橋坡度超過安全標準，屆時恐封閉碼頭並暫停船舶營運作業。

王姓船家表示，日月潭水深處達20米，遊艇目前雖正常營運，但船家也是「剉咧等」，就怕再不下雨，又持續放水給下游，導致碼頭封閉，船家生活無以為繼。

日月潭遊艇公會理事長黃勝輝也說，日月潭水庫水量減少、水位下降，沒下雨雖是因素之一，但最主要仍是因為要供水給下游，因此盼日管處、台電、水利單位等不要大量放水，盡量讓水位維持在740公尺以上，以確保日月潭區船家生計。

日月潭水庫常態水位若低於740公尺，不排除封閉碼頭，暫停遊船營運。圖／日管處提供
日月潭水庫常態水位若低於740公尺，不排除封閉碼頭，暫停遊船營運。圖／日管處提供

日月潭水庫常態水位若低於740公尺，不排除封閉碼頭，暫停遊船營運。圖／日管處提供
日月潭水庫常態水位若低於740公尺，不排除封閉碼頭，暫停遊船營運。圖／日管處提供

日月潭 水情 碼頭 水庫

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