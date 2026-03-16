新竹水情黃燈永和山水庫難支援？水利署調兩大水庫因應

寶山第一、第二水庫今天中午有效蓄水量合計約1118.6萬噸，蓄水率22.2%、29.8%，比起2月26日1634萬噸蓄水率42.1、3月3日還有1536萬噸，蓄水率39.5%明顯減少。

新竹地區於2月25日已變更水情燈號為「綠燈」水情提醒，雖暫不影響公共用水供應，但為妥為因應未來降雨不確定性，除加強力度跨域支援新竹地區水源及啟動各項防旱措施，也透過時時監控掌握可實施人工增雨時機，力求多降雨挹注水庫水源。

石門水庫截至3月3日上午蓄水量1.57億噸，蓄水率76.3%，較近5年平均高出約1200萬噸，今日中午蓄水量1億3203.65萬噸，蓄水率64.33%

水利署副署長王藝峰表示，新竹水情燈號三月初已經是綠燈，提醒節約用水，3月12日再改為黃色燈號，執行包括責成水公司規畫夜間減壓供水，工業自主節水7%等措施，同時滾動檢討。

王藝峰說明，石門水庫目前水情穩定，不過因應新竹地區水情黃色燈號，石門水庫原先要供應的板新水廠水源，會改由翡翠水庫支援較大水量，目前設定目標為每日供應80萬噸以上，減輕石門水庫給板新水量的負擔。

王藝峰指出，石門水庫目前的水情還足以供應桃園和新竹，不過現在還是枯水期，預計5月初結束進入梅雨季，但是氣象署評估今年降雨不確定性還是很高，儘管石門水庫能平穩供水，翡翠水庫之前的冬雨、春雨仍有進帳，有能力支援新店溪以南大漢溪流域用水，但是水利署仍會密切注意水情變化，加強警戒。

至於一期稻作供水，王藝峰表示，秧苗期用水高峰已過，目前進入本田期，農水署也在加強各地灌溉節約用水，下一個大量用水時間在兩個月後的結穗期，水利署會和農水署一起努力節約灌溉用水，包括從河川渠道加強取水。

面對寶山（寶一）、寶二水庫黃色燈號，王藝峰說明過去逢百年大旱，政府已經做好石門水庫供水至平鎮淨水場，另由管線送到新竹湳雅淨水場的重要工程，一天最高容量可以超過廿萬噸，不過因為送水途中要支援其他用水區，實際上設定目標是每天17萬噸到湳雅淨水場。

另外還有正在施工中石門水庫到寶一、寶二水庫的聯通管，預計2028年底完工，規畫每天可以從石門調度和備援30萬噸水源。

王藝峰表示，寶山和寶二為中型水庫供應自來水，新竹的降雨特性為每年11月過後就進又枯水期，頭前溪從龍恩堰取水量減少，枯水期兩水庫降雨量偏少，可臨時補充水量也跟著減少，於是以黃燈因應要求節約用水，除了石門水庫（平鎮淨水場轉出），也規畫苗栗永和山水庫在每年11月甚至更早，成立區域調度小組規畫各支援單位調水。

王藝峰說明，永和山水庫支援新竹供水區的量，會以水庫水位高低檢討，較高水位時一天可以支援3.5萬噸至5萬噸之間，不是要求一定的量支援，會由經濟部旱災應變小組統籌決定，採取「珍珠串」水源，也就是讓區域之間的水源可以互相調動，像石門水庫每天支援新竹17萬噸，就是珍珠串。