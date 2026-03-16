水情吃緊！竹科廠商代表示警：科技用水不能斷 籲政府超前部署

新竹地區久未降下春雨，水情逐漸吃緊。根據最新水情資料，寶山水庫蓄水率已降至22.21%，寶二水庫也跌破3成，新竹科學園區廠商已自主節水7%等各項抗旱整備工作。廠商代表、台灣科學園區科學工業同業公會秘書長王永壯受訪指出，新竹科學園區的用水不能中斷，對科技產業的影響甚鉅，希望政府提前預估情勢，甚至超前部署，避免錯失應變時機。

新竹科學園區用水多集中於對製程精密度與潔淨環境要求極高的產業，包括半導體、光電與電子零組件及封測產業等。因此，寶山水庫和寶二水庫蓄水率近期下滑，經濟部水利署上周四緊急宣布，新竹地區水情燈號已由「水情提醒」的綠燈轉為「夜間減壓供水」的黃燈。

王永壯指出，科學園區廠商目前已自主節水約7％，並配合政府實施夜間減壓供水措施，以因應水情緊張。新竹科學園區的用水不能中斷，對科技產業的影響甚鉅，因此廠商們希望供水能穩定，他也呼籲政府要提前預估情勢並做好準備，甚至超前部署，避免錯失應變時機。

王永壯說，區內廠商有儲水水塔作為備援，但春雨與梅雨來臨前仍是乾旱季節，而園區與水車公司的運作多年，已有固定運作和取水規畫。現階段，政府也已啟動跨區調度機制，目前由石門水庫每日支援新竹地區17.5萬噸以上原水，苗栗永和山水庫每日支援5.5萬噸以上，全力穩定新竹地區供水。