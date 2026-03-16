新竹水情吃緊亮黃燈 水利署：中部還算正常

水情吃緊，經濟部水利署今起已將新竹地區水情提醒由綠燈轉為減壓供水黃燈，經濟部亦成立緊急應變小組加強因應全台水情。但是以中部鯉潭水庫有效庫容量亦僅剩35.4%而言，水情亦同樣吃緊？水利署副署長王藝峰說，統計關係台中市供水的鯉魚潭、德基和石崗壩3個水庫蓄水量，仍有1.6億立方公尺（噸）目前供水「還算正常」會隨時檢討、調節。

他說，水利署將持續每日監控水情，並與各單位共同研商及滾動檢討各項供水調度及節水措施，審慎應對後續水情變化。同時也呼籲各界秉持「天助自助」精神，共同落實節水措施，養成日常節水習慣，攜手穩定度過梅雨季前的供水挑戰。

台灣的枯水期通常發生在每年 11月至隔年4月（或5月），以冬、春季節為主。此時降雨量大幅減少，中南部降雨量僅約豐水期的 1至2 成，是台灣水資源管理的關鍵挑戰。因梅雨與颱風降雨集中於5至10月，若前一年夏天儲水不足，枯水期易發生水情吃緊或農業缺水。

從水利署網站可知，關係中部用水的兩大水庫，除了鯉潭水庫有效庫容量僅剩35.4%，德基水庫則還有66.9%。另外，石崗壩有30.2%，日月潭還有47.5%，霧社水庫41.8%。

新竹地區於水情黃燈階段將在離峰時段（23時至翌日5時）實施自來水減壓供水，並停止供應行政機關及國營事業非必要用水。