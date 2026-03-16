苗栗3水庫蓄水量較去年同期少一半 永和山再現「希臘神殿」旱坡奇景

水情拉警報！經濟部水利署已於12日宣布，即起新竹地區由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈，並成立旱災水利署緊急應變小組，位於苗栗縣境的永和山、明德、鯉魚潭3座水庫，今（15）日的蓄水量，相較去年同期，也是腰斬，並祭出減少民生供水、農用輪溉等措施。

其中，永和山水庫更是繼2021年全台大旱之後，水庫邊坡立面再次露出宛如希臘神殿般的蒼涼景象。長期觀察紀錄永和山水庫水情的地方鄉土攝影家林桔春說，從去年11月進入枯水期後，永和山水庫的水位節節下降，昨天再次到永和山水庫拍攝「希臘神殿」奇景，盼老天爺降雨解旱，也呼籲大家要珍惜水資源，節約用水。

自來水公司第三處指出，目前永和山水庫蓄水率45.7％，水情燈號為藍燈，仍正常供水，另每日提供永和山灌區下游2萬噸水源。農水署苗栗管理處也表示，明德水庫目前蓄水率42％，造橋與後龍農灌地區採15天輪灌，今天剛好輪到後龍，另民生用水也正常供水，目前每日1萬5000噸，較平日減少三分之一。

另外，鯉魚潭水庫部分，依經濟部水利署水庫水情公開資訊顯示，目前鯉魚潭水庫有效蓄水量4095.9萬立方公尺，蓄水率更是只有35.4％。3水庫與去年同期相較，當前蓄水量平均少了一半。