快訊

川普認了要7國護航荷莫茲海峽！日相高市早苗說話了 各國回應一次看

不是你胖手指！iPhone狂打錯字把「我」打成「喔」 果粉4招解決吸百萬人讚

男騎士安全帽「戴鬆鬆」吃罰單 信義分局被質疑擾民回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗3水庫蓄水量較去年同期少一半 永和山再現「希臘神殿」旱坡奇景

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
永和山水庫繼2021年全台大旱之後，水庫邊坡立面再次露出宛如希臘神殿般的蒼涼景象。圖／林桔春提供
永和山水庫繼2021年全台大旱之後，水庫邊坡立面再次露出宛如希臘神殿般的蒼涼景象。圖／林桔春提供

水情拉警報！經濟部水利署已於12日宣布，即起新竹地區由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈，並成立旱災水利署緊急應變小組，位於苗栗縣境的永和山、明德、鯉魚潭3座水庫，今（15）日的蓄水量，相較去年同期，也是腰斬，並祭出減少民生供水、農用輪溉等措施。

其中，永和山水庫更是繼2021年全台大旱之後，水庫邊坡立面再次露出宛如希臘神殿般的蒼涼景象。長期觀察紀錄永和山水庫水情的地方鄉土攝影家林桔春說，從去年11月進入枯水期後，永和山水庫的水位節節下降，昨天再次到永和山水庫拍攝「希臘神殿」奇景，盼老天爺降雨解旱，也呼籲大家要珍惜水資源，節約用水。

自來水公司第三處指出，目前永和山水庫蓄水率45.7％，水情燈號為藍燈，仍正常供水，另每日提供永和山灌區下游2萬噸水源。農水署苗栗管理處也表示，明德水庫目前蓄水率42％，造橋與後龍農灌地區採15天輪灌，今天剛好輪到後龍，另民生用水也正常供水，目前每日1萬5000噸，較平日減少三分之一。

另外，鯉魚潭水庫部分，依經濟部水利署水庫水情公開資訊顯示，目前鯉魚潭水庫有效蓄水量4095.9萬立方公尺，蓄水率更是只有35.4％。3水庫與去年同期相較，當前蓄水量平均少了一半。

苗栗縣境的永和山、明德、鯉魚潭3座水庫水情，與去年同期相較，當前蓄水量平均少了一半。圖／民眾提供
苗栗縣境的永和山、明德、鯉魚潭3座水庫水情，與去年同期相較，當前蓄水量平均少了一半。圖／民眾提供

水利署 水情 苗栗 水庫

延伸閱讀

南市降雨偏少水情正常 工業單位自主節水7%未雨綢繆

部分水庫缺水有人擔心水情惡化 南科廠商：還不會擔心

枯水期春雨遲到...嘉義水庫跌破4成 中央暫無調整燈號

新竹水情惡化！寶二水庫蓄水量跌破3成 竹科廠商自主節水

相關新聞

無菸城市往前推進！蔣萬安宣布中山、西門商圈評估「戶外負壓吸菸區」

台北市長蔣萬安推動「無菸城市」，不過想借鏡日本設吸菸室，卻卡在中央法規，傳出國健署態度轉彎，加上環境部長彭啟明日前也公開表態力挺推無菸夜市。蔣萬安今天宣布，北市府下一個階段會選在人潮眾多的中山商圈及西門商圈，評估設置戶外負壓吸菸區。

蔣萬安擬設「戶外吸菸室」打造無菸城市 衛福部長石崇良：法規上可行

台北市長蔣萬安日前提出「無菸城市」構想，盼以日本模式在戶外設吸菸室，其他地區則打造成無菸環境，讓吸菸與非吸菸者分流，但卻卡在中央法規，導致無法在戶外蓋室內吸菸室。立委邱慧洳日前向國健署索資，國健署態度轉彎，表達只要盡到維護及保管責任，並確保公安、廢棄物處理及避免火災即可，使戶外的室內吸菸室有機會成形。衛福部長石崇良今表示「在法規上是可行的」。

好天氣至周四 吳德榮：周四午起兩波鋒面及冷空氣北台轉雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日至周四受高壓南側之偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗乾燥，氣溫逐日緩升；白天舒適微熱，早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增、偶有局部零星飄雨的機率。

恆春人的童年記憶…「出火」地景改造引爆正反兩極論戰

屏東恆春知名地景「出火」地區過去乏人管理，衍生攤販聚集、民眾擅闖烤肉等亂象，縣府接管並斥資二．六億元打造地質公園，以環型水池泥圈圍住出火地景，上月開幕後正反兩極論戰，環團批評「很荒謬」，但有人認為防止遊客進入出火區效果較好。

水情吃緊新竹亮黃燈 水利署：中部還算正常

水情吃緊，經濟部水利署今起已將新竹地區水情提醒由綠燈轉為減壓供水黃燈，經濟部亦成立緊急應變小組加強因應全台水情。但是以中部鯉潭水庫有效庫容量亦僅剩35.4%而言，水情亦同樣吃緊？水利署副署長王藝峰說，統計關係台中市供水的鯉魚潭、德基和石崗壩3個水庫蓄水量，仍有1.6億立方公尺（噸）目前供水「還算正常」會隨時檢討、調節。

苗栗3水庫蓄水量較去年同期少一半 永和山再現「希臘神殿」旱坡奇景

水情拉警報！經濟部水利署已於12日宣布，即起新竹地區由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈，並成立旱災水利署緊急應變小組，位於苗栗縣境的永和山、明德、鯉魚潭3座水庫，今（15）日的蓄水量，相較去年同期，也是腰斬，並祭出減少民生供水、農用輪溉等措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。