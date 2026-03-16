南市降雨偏少水情正常 工業單位自主節水7%未雨綢繆

中北部水情吃緊，台南市因去年汛期降雨豐沛，加上曾文南化水庫聯通管通水調度，雖然去年入冬後降雨有限，迄今水情仍維持正常，不過日前已提前啟動工業單位自主節水7%等各項抗旱因應。

水利局表示，自去年9月起累積降雨量明顯低於歷年同期，南市府已提早因應可能出現水情挑戰，除已完成19口抗旱井整備作業，更已提前啟動工業單位自主節水7%等各項抗旱整備工作。目前農業部農田水利署嘉南管理處一期作及春季雜作持續供灌，台南民生與農業用水尚屬穩定。

而在再生水方面，台南市目前主要由安平、永康、仁德3座再生水廠供應，每日總供給量約6.1萬噸，並透過專管輸送至南部科學園區（南科），供給高科技產業作為製程用水，南市府已於今年2月啟動再生水擴廠工程，目標在今年內將總量提升至8.8萬噸。

有南科園區廠商私下說，歷經2021年大規模乾旱，導致各地區進入不同程度減壓供水、限水、停耕、歇業等「百年大旱」震憾，當時急調水車載水因應製程需求，且累積多年來經驗，現在情況「還可控」。

南市府水利局指出，根據統計，安平、永康、仁德這3座廠，至今累計供水量已逾 4485萬噸，約等於3.5座白河水庫的蓄水量，在旱季時對穩定民生供水，透過「以水換水」機制，有顯著貢獻。

水利局也加強回收水運用；除產業用再生水，台南7座水資源回收中心，每日還能提供約1點8萬噸的低階回收水，供民眾或公部門領取用於道路灑水、澆灌或消防沖洗，希望透過多元開源節能方式應擠出可能水源，重要前提，更要民眾力行解約用水配合才行。