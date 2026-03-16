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研究：人類天生具備音樂感知能力

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
荷蘭音樂研究指出，嬰兒在出生後不久便能自動辨識節奏與音高，顯示大腦已有處理聲音感測的結構。（Photo by Paige Cody on Unsplash under C.C License）
荷蘭音樂研究指出，嬰兒在出生後不久便能自動辨識節奏與音高，顯示大腦已有處理聲音感測的結構。（Photo by Paige Cody on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

音樂感知是人類的天生能力！荷蘭音樂研究指出，嬰兒在出生後不久便能自動辨識節奏與音高，顯示大腦已有處理聲音感測的結構，而音樂系統與語言系統是各自獨立。這項研究不僅重新定義人類的生物本質，更為治療語言障礙及情緒調節提供新的醫療方向。

生物演化音樂根基

地球報》報導，阿姆斯特丹大學音樂研究顯示，人類大腦在出生時就具備感應音樂的本能，嬰兒在學習語言前便能辨識節奏與旋律，而處理聲音的途徑與語言系統是各自獨立。儘管不同社會發展出多樣的音樂風格，但人類對於規律聲音的反應源自於演化中整合的情緒、運動與聽覺系統。

「音樂不只是裝飾的語言，人們天生就是音樂生命體。」音樂學家霍寧表示，透過描述嬰兒、動物、文化與大腦中浮現的畫面，越來越多證據顯示，音樂與語言在大腦和行為中遵循不同的路徑。

事實上，科學家透過觀察動物對節奏的同步行為，發現這些音樂感知能力具有深遠的生物演化根基，並證明音樂性是生物遺傳而非單純的文化習得。這項研究強調音樂是人類天生共享的特質，並為理解文化如何建立在生理基礎上提供新視角。

音樂性神經迴路

神經科學新聞》指出，「音樂性」被視為一種古老的生物藍圖，由感知、運動與情感系統交織而成，其演化淵源甚至可能早於語言。對此，嬰兒在學習語言之前就具備辨識節奏與音高的能力，並由不同的神經迴路負責。

如今，音樂能觸發大腦的多重機制，並已廣泛應用於協助語言康復與情緒調節等臨床治療中。這項研究不僅重新定義人類的生物本質，更為治療語言障礙及情緒調節提供新的醫療方向。

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神經迴路 嬰兒 語言

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