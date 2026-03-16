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部分水庫缺水有人擔心水情惡化 南科廠商：還不會擔心

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台灣第一大曾文水庫今天有效蓄水量15632.00萬立方公尺。圖／讀者提供
台灣第一大曾文水庫今天有效蓄水量15632.00萬立方公尺。圖／讀者提供

中北部部分水庫儲水跌破三成，有人擔心台灣水情惡化、影響科學園區廠商產能。不過南科管理局表示，目前南科每天全區用水量27萬公噸，已有3分之一9萬噸使用再生水，目前園區299家廠商反映擔心今年會缺水，但已通知業者雨季前要隨時留意節約用水。

南科產業公會代表郭春暉則表示，南科管理局與台南市市政府合作持續增加再生水供應、因應水情變化，目前也沒有接到廠商反映任何缺水問題。

南科廠商表示，南科因為今年台南水庫與高屏地區供水系統聯通，供水遠比過去穩定，加上用水大戶使用再生水及廠區回收水比例不斷提高，除非未來一整年都不下雨，目前看起來不會有缺水問題；不過他們竹科廠區已經向管理局反映可能用水不足、要提早因應。

目前台灣第一大曾文水庫目前有效蓄水量15632.00萬立方公尺、仍有超過三成儲水，目前南化水庫4081.43萬立方公尺近五成、烏山頭水庫5366.00萬有近七成儲水。水利署月初表示，南部今年到雨季汛期前水情穩定。

不過記者上午詢問水利署南部分署經營管理科科長李明軒相關水情，他表示對外必須統一由副分署長陳柏宗發言。記者聯絡陳柏宗，他表示，現在最新的規定是：全台灣的水情相關訊息都必須由水利署副署長對外發言，他必須向長官請示、長官同意後才能提供相關訊息。不過直到中午，都還沒有接到水利署回覆。

科學園區 曾文水庫 南科 水情

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