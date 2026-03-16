新竹水情亮黃燈廠商沒叫水 水車業者曝「回收水」成關鍵

連月降雨偏少，水情持續吃緊，水利署12日將新竹水情燈號調整為減壓供水的「黃燈」，引發外界關注是否重演2021年大旱期間大量水車載水的情況。不過新竹水車業者指出，目前科技廠多已強化儲水與回收系統，加上石門水庫支援調度，實際出車需求尚未明顯增加。

新竹水車業者表示，近期水情雖然轉為黃燈，但目前仍未出現大規模「叫水」需求。由於水利署已自石門水庫調度水源，雖採取減壓供水措施，但整體尚未進入強制限水階段；再加上科學園區多數廠商具備廢水回收系統與廠內儲水設備，整體供水情況仍維持穩定。

業者分析，水情亮起黃燈並不代表會立即進入仰賴水車載水的階段。目前政府與產業端同步推動多項因應措施，包括強化廢水回收再利用機制，大幅降低對外部水車調度的依賴。尤其不少科技廠在2021年大旱後已投入資源強化儲水容量與節水、回收水技術，因此在現階段減壓供水情況下，仍具一定調節能力。

至於水車調度狀況，業者坦言，目前廠商詢問情形雖略有波動，但實際出車量並未明顯增加。此外，大型專業水車公司多與半導體廠商簽有長期合約，若未進入更嚴格的限水階段，整體市場需求仍維持平穩。