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枯水期春雨遲到...嘉義水庫跌破4成 中央暫無調整燈號

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
春季枯水期，降雨量少，中央氣象署預測，西部地區降雨正常偏少，嘉義縣市民生工業水源仁義潭與蘭潭水庫蓄水量持續下降，目前2座水庫合計蓄水率已降至34.90%，跌破4成，合計蓄水量僅剩約3381萬立方公尺，水情吃緊，圖為蘭潭水庫蓄水量減少現況。記者魯永明／攝影
春季枯水期，降雨量少，中央氣象署預測，西部地區降雨正常偏少，嘉義縣市民生工業水源仁義潭與蘭潭水庫蓄水量持續下降，目前2座水庫合計蓄水率已降至34.90%，跌破4成，合計蓄水量僅剩約3381萬立方公尺，水情吃緊，圖為蘭潭水庫蓄水量減少現況。記者魯永明／攝影

春季枯水期，降雨量少，中央氣象署預測，西部地區降雨正常偏少，嘉義縣市民生工業用水源仁義潭與蘭潭水庫，蓄水量持續下降，目前2座水庫合計蓄水率已降至34.90%，跌破4成，合計蓄水量僅剩約3381萬立方公尺，水情吃緊。

面對枯水期壓力，水利署啟動跨區調度機制穩定供水，目前透過聯合調度方式，由曾文、烏山頭水庫北幹線以及雲林湖山水庫支援嘉義地區，每日調度約21萬立方公尺水源，補足地方每日近30萬立方公尺的用水需求。至於仁義潭與蘭潭的出水量嚴格控管，每日維持約10萬立方公尺，以降低水庫負荷、延長供水時間。

由於水庫蓄水量下降，引發外界關切是否可能調整水情燈號，甚至採取限水措施。對此，水利署副署長王藝峰表示，嘉義2座水庫蓄水容量少，嘉義台南地區連動調度供水，目前整體水情仍屬平穩。今年枯水期降雨偏少，經濟部12日已成立旱災應變小組啟動運作，依水情變化持續滾動檢討相關因應措施。

王藝峰指出，抗旱應變小組下午將召開會議，由經濟部次長主持，針對各地水情與調度策略進行全面盤點。目前全台水情大致正常，僅新竹地區水情燈號調整為黃燈，其餘地區仍維持正常狀態。嘉南地區農業用水因稻作插秧期已過，需求近期逐漸降低，加上曾文與南化水庫目前仍有合計約2億5600萬噸蓄水量，農業用水壓力相對減輕，對水資源調度形成支撐。

王藝峰強調，目前透過嘉義台南聯合供水及跨區調度機制，短期內水情仍維持平穩，暫時不會調整水情燈號，沒有實施限水措施規畫。不過，面對氣候變化與降雨不確定性，經濟部抗旱小組將持續監控水庫蓄水與降雨狀況，滾動調整審慎評估，確保民生與產業用水穩定。

春季枯水期，降雨量少，中央氣象署預測，西部地區降雨正常偏少，嘉義縣市民生工業水源仁義潭與蘭潭水庫蓄水量持續下降，目前2座水庫合計蓄水率已降至34.90%，跌破4成，合計蓄水量僅剩約3381萬立方公尺，水情吃緊，圖為蘭潭水庫蓄水量減少現況。記者魯永明／攝影
春季枯水期，降雨量少，中央氣象署預測，西部地區降雨正常偏少，嘉義縣市民生工業水源仁義潭與蘭潭水庫蓄水量持續下降，目前2座水庫合計蓄水率已降至34.90%，跌破4成，合計蓄水量僅剩約3381萬立方公尺，水情吃緊，圖為蘭潭水庫蓄水量減少現況。記者魯永明／攝影

春季枯水期，降雨量少，中央氣象署預測，西部地區降雨正常偏少，嘉義縣市民生工業水源仁義潭與蘭潭水庫蓄水量持續下降，目前2座水庫合計蓄水率已降至34.90%，跌破4成，合計蓄水量僅剩約3381萬立方公尺，水情吃緊，圖為蘭潭水庫蓄水量減少現況。記者魯永明／攝影
春季枯水期，降雨量少，中央氣象署預測，西部地區降雨正常偏少，嘉義縣市民生工業水源仁義潭與蘭潭水庫蓄水量持續下降，目前2座水庫合計蓄水率已降至34.90%，跌破4成，合計蓄水量僅剩約3381萬立方公尺，水情吃緊，圖為蘭潭水庫蓄水量減少現況。記者魯永明／攝影

水情 水利署 經濟部

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