新竹水情惡化！寶二水庫蓄水量跌破3成 竹科廠商自主節水

新竹地區久未降下春雨，水情逐漸吃緊。經濟部水利署上周宣布，新竹地區水情燈號已由「水情提醒」的綠燈轉為「夜間減壓供水」的黃燈。根據最新水情資料，寶山水庫蓄水率已降至22.21%，寶二水庫也跌破3成，今日上午僅剩29.84%。面對水情轉趨緊張，新竹科學園區內半導體、光電及電子零組件、封測等是用水量較大的廠商，園區管理局已要求各廠商強化用水管控，減少非必要用水，以度過缺水期間。

由於寶山與寶二水庫蓄水量持續下滑，水利署上周緊急啟動跨區調度機制，目前由石門水庫每日支援新竹地區17.5萬噸以上原水，苗栗永和山水庫每日支援5.5萬噸以上，全力穩定新竹地區供水。

新竹科學園區管理局表示，隨著近年全球AI科技浪潮興起，算力需求、演算技術、網路通訊及半導體等產業快速成長，園區用水多集中於對製程精密度與潔淨環境要求極高的產業，包括半導體、光電與電子零組件及封測產業等。

園區管理局指出，目前已要求園區廠商落實用水管控與節水措施，包括提高用水回收率、整備廠區自有蓄水池預作因應，同時停止不必要的澆灌、清洗、消防訓練及生活用水等非生產性用水，以降低整體用水量。

對於產業用水情況，新竹縣工業會總幹事曾昭維表示，目前尚未聽聞轄內企業反映供水不足問題。新竹產業中，用水量較大的主要集中在半導體製程相關產業，尤其晶圓製造用水需求最高。過去缺水期間，企業會透過水車來補充用水，但實際上需要大量依賴水車的廠商並不多，多數工業區廠商用水需求仍相對穩定。