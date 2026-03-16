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苗栗縣高接梨嫁接期寒害嚴重 中央公告每公頃現金救助6萬2000元

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苗栗縣高接梨嫁接期寒害嚴重，中央公告為現金救助地區，每公頃救助62000元。圖／本報資料照片
苗栗縣高接梨嫁接期寒害嚴重，中央公告為現金救助地區，每公頃救助62000元。圖／本報資料照片

苗栗縣種植的高接梨受今年初持續低溫及乾旱影響，梨穗枯萎嚴重，結果成功率低，苗栗縣政府勘查後向中央爭取列入農業天然災害現金救助地區，目前中央已公告苗栗縣為高接梨現金救助地區，每公頃救助金6萬2000元。

農業處指出，苗栗縣高接梨種植面積達1190公頃，年產值約16.7億元，是縣內重要的經濟作物。主要產區卓蘭鎮、大湖鄉及三灣鄉，栽培面積分別為828、244及73公頃，在每年12月至隔年的2月是高接梨嫁接適期，但今年1月高接梨穗開花期間氣溫低且雨量稀少， 1月上旬遇低溫，導致梨穗枯萎嚴重、結果率不佳。

農業處表示，經縣長鍾東錦會同中央農政單位前往會勘，包括卓蘭鎮、大湖鄉及三灣鄉等公所都反映高接梨穗有授粉不良、落花及落果之情形，雖然有重新嫁接，但結果率仍不佳，初估全縣災損金額約為1664萬元。因受損面積已達20％，目前中央已公告苗栗縣高接梨為農業天然災害現金救助地區，每公頃救助金6萬2000元，受損梨農可向轄區鄉鎮市公所提出申請。

另外，縣府農業處也鼓勵果農投保「梨農作物保險」，以應對天災挑戰，共有三種保險方案，提供彈性選擇。目前颱風、豪雨的梨保險，申請時間至今年5月4日，農業部提供保險費補助一半，每公頃最高補助3萬元，前一年或前一期作有投保者，加碼補助5％，另苗栗縣府再加碼三分之一，每公頃最高補助3萬元。

農業部 農業處 苗栗縣

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