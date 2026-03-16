極端氣候影響收成 韭菜微生物管理產量提升兩成

中部地區韭菜栽培面積占全國6成以上，為我國重要韭菜產區。韭菜生長適溫介於15至25度，近年受氣候變遷影響，夏季高溫多雨與冬季寒流、暖冬交替現象日益頻繁，造成韭菜產量與品質波動加劇。農業部台中區農業改良場2025年起以有益微生物為核心，建構韭菜微生物管理套組，產量提升1至2成，繼而增加收益，有效強化韭菜逆境適應力以穩定生產。

台中區農業改良場埔里分場副研究員藍玄錦表示，韭菜為連續採收作物，栽培期長達2至3年，每隔30至45日可收割一次，一旦遭遇高溫高濕或連續低溫等環境逆境，容易造成生育不整齊、植株死亡等問題，直接影響農民收益與產銷穩定。為提升韭菜生產穩定性，該場導入具溶磷、溶鉀及提升肥料利用效率的液化澱粉芽孢桿菌Tcb45，並搭配可增加根數的木黴菌TCT-P001，經多期作田間試驗，皆呈現韭菜產量提升與植株生育健壯，完成韭菜微生物管理套組開發。

藍玄錦指出，為確保韭菜連續採收期間的產量穩定，可於每次收割後新葉抽出時，施用液化澱粉芽孢桿菌Tcba45稀釋200倍，並混合木黴菌TCT-P001稀釋200倍的菌液，每周澆灌1次，連續4周，於夏季35度高溫及每月降雨日數達20日以上的生產條件下，經施用微生物製劑的單欉重可達227.4公克，顯著優於未施用199.8公克，增幅為13.8%。於冬季溫度低於10℃以下時，微生物製劑處理組的單叢重達334.5公克，顯著高於對照組276.7公克。

經統計，應用該組微生物，每次採收可增加每0.1公頃600公斤的韭菜產量，以常年平均價格估算，粗收益增加約1萬8000元，扣除微生物製劑與人力成本，每0.1公頃每次可增加4500元淨收益，顯示開發套組除具產量提升效益外，亦兼具經濟可行性與推廣應用潛力。