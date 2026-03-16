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賈新興：預估7至9月出現「弱聖嬰現象」 4至6月台灣降雨偏少機率高

聯合報／ 記者陳智華／台北報導
最近天氣回暖了，各地多為晴到多雲好天氣。聯合報系資料照片
最近天氣回暖了，各地多為晴到多雲好天氣。聯合報系資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，預估7至9月6成機率出現弱的聖嬰現象，綜合研判4月至6月台灣降雨以偏少雨的機率較高，氣溫以偏暖的機率較高。

賈新興指出，聖嬰(ENSO)現象雖然主要發生於赤道太平洋，卻會對全球各地氣候造成不同程度的影響，其中對ENSO發展年冬季(12月至隔年2月)及隔年夏季(6月至8月)氣候影響較顯著的區域。

賈新興表示，以台灣而言，雖不在ENSO事件的主要顯著影響區域，但當有聖嬰事件發生(發展)時的冬季，對台灣氣溫有偏暖的影響，容易出現暖冬；隔年春季則易出現春雨偏多的情形，對隔年夏季氣溫也有偏暖的影響。

而在有反聖嬰事件發生(發展)時，易使台灣秋季東部降雨增多，對冬季的影響則不明顯；對隔年夏季氣溫有低於平均值的趨勢影響。每個ENSO事件仍存在差異性，因為還有其它氣候的現象會影響地球的氣候系統，例如聖嬰現象本身的變異、AO、PDO以及全球暖化等。出現聖嬰發展年的夏秋兩季，颱風生成位置偏東、生命期長且強度易偏強。

中央氣象署2月24日舉辦「春季展望」記者會，氣象預報中心主任黃椿喜指出，今年西半部冬季雨量創下自1951年有紀錄以來最少的紀錄，而針對未來3至5月的天氣展望，則預估反聖嬰現象減弱、氣溫正常偏高、雨量偏少。

黃椿喜說，預期反聖嬰狀態持續減弱，春季恢復至正常狀態。反聖嬰隔年台灣3至5月氣候特徵，菲律賓東側海域呈現氣旋環流距平，台灣及南海附近主要受到東北風距平影響，東北部有偏乾訊號。

黃椿喜表示，過去一季赤道太平洋海溫呈現西暖東冷的反聖嬰型態，預測春季反聖嬰持續減弱，將逐漸回復到正常。針對接下來的天氣狀況，僅冷氣團及寒流南下期間，氣溫將明顯偏低，其餘時間氣溫偏高；雨量部分，整體雨量偏少，降雨以迎風面的北部及東半部為主。

黃椿喜表示，依據過去類似海氣環流配置的分析顯示，反聖嬰隔年的3至5月，有氣溫略偏高、雨量偏少的特徵，但不同的反聖嬰年份對台灣的影響程度不同，氣象署結合根據自己及各國數值模式資料研判，預估3至5月氣溫偏高、雨量偏少。

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