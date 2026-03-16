牙醫師、醫師全聯會首創基層「醫牙共照」衛福部長石崇良：非常支持

本報報導，長者面臨口腔疾病與三高、骨鬆等慢性病威脅，但受限於醫療制度與健保給付，醫科與牙科明顯斷鏈，許多可早期介入的疾病，錯失跨科醫療的機會。牙醫師、醫師公會全聯會上周舉行首次聯席會議，研議啟動基層「醫牙共照」計畫。該計畫為全國首次，更是全新領域及概念，盼醫牙共照擴大疾病照顧範圍，預計今年8、9月於第二期深耕計畫提出為期3年計畫，若通過明年正式啟動。

「醫牙共照是一個很好的模式。」衛福部長石崇良今參與「國家級乳癌照護品質提升方案」啟動活動前受訪表示，在全人照護的宗旨下，推動「醫牙共照」是一個非常好的整合，「我非常的支持」。

石崇良說，他曾經到花蓮秀林鄉考察，當地就有推動「醫牙共照」，這是全人照護很好的的示範點。也就是說，牙醫師看診過程當中，如果察覺病人症狀，還包括內科等全身性疾病，將主動照會或是轉介內科醫師。

石崇良舉例，過去有些病人是因為視力問題去看眼科，眼科醫師看說病人的眼底表現是糖尿病的視網膜病變，但是病人過去從來不知道自己有糖尿病，或是看了後，發現病人有高血壓的血管病變等，因而轉診至其他新陳代謝科、內科醫師進行後續檢查。

如今擴大至口腔表現，其實有時候也可以呈現出系統性疾病。石崇良說，牙醫師、醫師公會全聯會研議啟動基層「醫牙共照」計畫，讓西醫師或牙醫師在看診病人過程中，若發現病人有口腔或內科等問題而進行轉介，「我非常支持」。