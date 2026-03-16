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自費一杯拿鐵價 新營醫院引進安眠新藥「不易成癮」

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
衛生福利部新營醫院神經內科醫師王威仁。記者謝進盛／翻攝
衛生福利部新營醫院神經內科醫師王威仁。記者謝進盛／翻攝

衛生福利部新營醫院近期引進不易成癮安眠新藥，自費費用約相當於一杯拿鐵咖啡價格。醫師表示，希望在兼顧安全性與可負擔性下，讓患者有更多睡眠治療選擇。

現代人生活壓力大、作息不規律，加上長時間使用手機與電腦，失眠問題日益普遍，新營醫院說，資料顯示，台灣約2成年人長期受到失眠困擾，一年開立的安眠藥處方超過上億顆，顯示睡眠問題已成為現代社會常見的健康議題。

新營醫院說明，引進新世代失眠治療藥物 Dayvigo（Lemborexant），此藥物屬於 orexin受體拮抗劑（Orexin receptor antagonist），其治療機轉與傳統安眠藥不同，也是目前臨床失眠治療藥物中少數的非管制藥品。

目前該藥品在本院為自費使用，費用約相當於一杯拿鐵咖啡的價格。醫師表示，希望在兼顧安全性與可負擔性的情況下，讓患者有更多睡眠治療選擇。

新營醫院神經內科醫師王威仁表示，傳統安眠藥多透過抑制中樞神經系統，使大腦進入鎮靜狀態，因此部分藥物可能產生依賴或耐受性問題。相較之下，新一代睡眠藥物的概念是「調整清醒系統」，而不是單純讓大腦昏睡。

他指出，大腦中有一套稱為 orexin（食慾素） 的神經傳導系統，主要負責維持清醒與警覺。如果這個系統在夜間過度活躍，就容易造成入睡困難或半夜醒來。Lemborexant 的作用方式是阻斷 orexin 受體，降低清醒訊號，使睡眠自然發生。

王威仁進一步說明，傳統安眠藥像是讓大腦昏睡，但這類新藥比較像是關掉大腦過度清醒的開關，讓睡眠自然發生；這類藥物不屬於傳統鎮靜安眠藥，也不是管制藥品，臨床研究顯示依賴與濫用風險較低，被視為近年睡眠醫學重要進展之一。

他也提醒，失眠治療除藥物外，建立良好的睡眠習慣同樣重要，睡前避免滑手機，晚上應避免咖啡、濃茶等，才能真正改善睡眠品質。

神經系統 自費 睡眠 藥物 失眠

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