聽新聞
0:00 / 0:00
因應清明節連假 台鐵再加開20列次
台鐵公司因應連假期間返鄉(工)需求增加，為加強服務旅客，於清明節連假期間(2026年4月2日至4月7日)，全線再加開各級列車共計20列次(西線16列次、東線4列次)。其中包含東線自強號4列次、西線自強號8列次。整體運能較平日增加7.8%。
2026年清明節疏運期間(4月2日至4月7日)，西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票(禁止進入6車)，旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP取票。
本次再加開班次自115年3月18日(三)零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻，即日起可於臺鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。