因應清明節連假 台鐵再加開20列次

台北市長蔣萬安日前提出「無菸城市」構想，盼以日本模式在戶外設吸菸室，其他地區則打造成無菸環境，讓吸菸與非吸菸者分流，但卻卡在中央法規，導致無法在戶外蓋室內吸菸室。立委邱慧洳日前向國健署索資，國健署態度轉彎，表達只要盡到維護及保管責任，並確保公安、廢棄物處理及避免火災即可，使戶外的室內吸菸室有機會成形。衛福部長石崇良今表示「在法規上是可行的」。

2026-03-16 10:41