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心臟痛遭拒收！她嘆日本醫療系統「荒謬」 前台大醫喊常態：要珍惜台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露丈夫在日本搭救護車送醫，抵達後卻被告知沒有專科醫師，只能離開。 示意圖／ingimage
一名女網友透露丈夫在日本搭救護車送醫，抵達後卻被告知沒有專科醫師，只能離開。 示意圖／ingimage

一名女網友在Threads分享日本的就醫經驗，表示丈夫某天半夜突然出現心臟劇痛，只好緊急叫救護車送醫，沒想到抵達醫院後，院方卻告知當時沒有心臟專科醫師，無法進一步處理，最後只能讓丈夫離開。直言以她台灣人的角度，整個過程「真的不可思議的荒謬」。

原PO指出，該醫院位置還相當偏遠，丈夫在半夜被請回後，只能自己慢慢走回住處。她以「荒謬」形容整個過程令人難以理解，尤其是在台灣習慣了隨時都能就醫的環境下，這樣的情況讓她感到非常震驚，並透露後來丈夫已改到其他地方尋求醫師診治。

貼文曝光後引發網友熱議，不少人表示其實這樣的情況在其他國家並不罕見，「其實是台灣醫療荒謬，因為只有台灣特別方便又便宜」、「走進醫院像去便利商店一樣，幾乎當天一定看得到醫生」，認為台灣的就醫環境在全球相當少見。

也有不少曾在日本或美國生活的網友分享自身經驗，指出當地醫療制度普遍有分級與轉診機制，不像台灣能直接到大醫院就診，「是台灣太方便不是日本太誇張」、「一定要珍惜台灣的全民健保」、「台灣的醫療真的是世界第一 」。

曾任台大醫院感染科醫師、同時也是日本旅遊達人的林氏璧也出面回應，其實日本出現這樣的情形，在世界各地都算是醫療常態，直言台灣醫療體系相當便利，希望大家能好好珍惜目前的醫療環境。

此外，林氏璧過去也曾分享，若赴日本旅遊，可在抵達時投保「東京海上日動日本旅遊保險」，旅遊期間若需要就醫，建議事先了解當地醫療資訊，例如可透過日本觀光局 Japan National Tourism Organization（JNTO）查詢醫療院所名單，依地區、語言或診療科別尋找適合的醫院，也可請旅館協助聯絡醫療機構。他也提到，一些醫療翻譯App能將症狀轉換成日文提供醫師參考，有助於減少語言溝通上的困難。

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