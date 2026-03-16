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30歲壯男下肢無力險癱瘓 聖馬爾定微創修補硬脊膜助他一周下床

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
壯男下肢無力險癱瘓，嘉義聖馬爾定醫師林宗志精準手術切除脊椎許旺氏瘤。圖／聖馬爾定醫院提供
壯男下肢無力險癱瘓，嘉義聖馬爾定醫師林宗志精準手術切除脊椎許旺氏瘤。圖／聖馬爾定醫院提供

嘉義30歲陳姓男子因下肢麻木、疼痛與無力症狀，四處求醫歷經數月仍未改善，轉而求助天主教聖馬爾定醫院骨科。醫師林宗志表示，經頸、胸椎核磁共振檢查，在患者胸椎脊椎管內發現一顆大腫瘤，幾乎佔據脊椎腔80%空間，嚴重壓迫脊髓與神經。醫療團隊啟動精密微創手術，陳男術後隔天雙腳已能動作，一周後可以自主行走，重拾日常生活自理能力。

林宗志表示，該腫瘤位於極特殊的「硬脊膜內、脊髓外」位置，一般脊椎手術會盡量避免碰觸硬脊膜，以降低脊髓液外漏或神經受損風險。但此類腫瘤長在裡面，唯有切開硬脊膜直接進入脊髓腔，才能解除神經壓迫，極度考驗醫師的穩定度與精細度。

與患者溝通後，林宗志採取「頸胸椎後路椎板切除減壓合併腫瘤切除手術」，先將硬脊膜懸吊固定，再小心分離腫瘤與神經組織，最終成功完整切除病灶並完成縫合。術後隔天，陳男原本無知覺的左腳已能抬起，經過約一周復健，已能重新找回自理生活能力。

林宗志表示，病理檢驗確認該腫瘤為良性的「脊椎內許旺氏細胞瘤」，好發於30至40歲，約占脊椎腫瘤的40%。雖然生長緩慢，但因脊椎管內空間有限，一旦變大壓迫神經，將出現明顯症狀。

林宗志提醒，如有不明原因的肢體麻木、疼痛、行走不穩或雙側下肢無力，甚至症狀快速惡化，即使初步影像檢查未見異常，也應進一步評估整段脊椎。核磁共振是診斷關鍵工具，脊椎腫瘤若能及早發現切除，預後通常良好，復發率低於5%，若延誤治療，神經恐無法完全恢復。

微創手術 神經 腫瘤

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