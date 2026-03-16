蔣萬安擬設「戶外吸菸室」打造無菸城市 衛福部長石崇良：法規上可行

台北市長蔣萬安日前提出「無菸城市」構想，盼以日本模式在戶外設吸菸室，其他地區則打造成無菸環境，讓吸菸與非吸菸者分流，但卻卡在中央法規，導致無法在戶外蓋室內吸菸室。白委邱慧洳日前向國健署索資，國健署態度轉彎，表達只要盡到維護及保管責任，並確保公安、廢棄物處理及避免火災即可，使戶外的室內吸菸室有機會成形。衛福部長石崇良今表示「在法規上是可行的」。

石崇良今參與「國家級乳癌照護品質提升方案」啟動活動前受訪表示，「菸害防治法」禁菸規定主要是第18、19條規定，第18條是指室內場所全面禁菸，而在部分室內場所得設吸菸室，這是指室內的部分。第19條為針對某些戶外場所經指定為禁菸區後，再指定它是禁菸場所，並再指定戶外某些地方可以設吸菸區，如戶外運動場館被公告指定為全面禁菸區，但可以指定吸菸區。

因此，第19條第一項前三款指定戶外禁菸場所得指定吸菸區之外，第四款授權給各級主管機關包含地方政府，可以再去公告禁菸場所，一樣可以指定吸菸區。石崇良說，如果台北市公告某一個行人步道區為禁菸場所，然後再指定吸菸區，並以戶外吸菸室代替指定吸菸區，「這與法並無不合」。

更甚者如果蔣萬安市長公布全台北市為禁菸場所，「於法也是可行的」。它可以依據第19條第1項第4款去公告無煙城市，然後再去指定這個戶外指定吸菸區，「在法規上是可行的」。

石崇良說，目前戶外若指定為禁菸區得設置這個吸菸區，那麼相關規定是在「菸害防治法」第21條、22條，包含在入口處需有吸菸區標示，避免不吸菸者受到二手菸危害，

石崇良指出，因戶外吸菸區因與室內吸菸區的通風環境不同，沒有特別指定規範一定要是像室內吸菸室，如此高規格的設置，因戶外吸菸區在法規裡，沒有特別規範一定要設成獨立吸菸室，但如果室內吸菸室規格設置戶外吸菸區，在法規上也沒有不可。