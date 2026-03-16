無菸城市往前推進！蔣萬安宣布中山、西門商圈評估「戶外負壓吸菸區」

台北市長蔣萬安推動「無菸城市」，不過想借鏡日本設吸菸室，卻卡在中央法規，傳出國健署態度轉彎，加上環境部長彭啟明日前也公開表態力挺推無菸夜市。蔣萬安今天宣布，北市府下一個階段會選在人潮眾多的中山商圈及西門商圈，評估設置戶外負壓吸菸區。

北市長蔣萬安推動台北市為無菸城市，原本想要借鏡日本大阪在戶外設置密閉吸菸室，卻被中央回函表示「四面關窗就屬室內、菸害防制法規定室內不能吸菸。」

傳出對於戶外吸菸室設置，原本卡在中央法規，不過日前有民眾黨立委詢問國健署，國健署表達，只要盡到維護及保管責任，並確保公安、廢棄物處理及避免火災即可，使戶外的室內吸菸室有機會成形。

蔣萬安今天也被問及，先前環境部長彭啟明也公開力挺無菸夜市，北市府推動無菸城市的下一步？今年北市府從年貨大街開始到台北燈節，特別這一次燈節是雙展區、雙 IP，都擴大無菸示範區的範圍，也非常感謝在地商圈及住戶的支持，讓這一次的辦理都有相當的成效。

蔣萬安說，下一個階段市府就選在人潮眾多的中山商圈及西門商圈，評估設置戶外負壓吸菸區，就會一步一步務實的來將無菸城市往前推進。