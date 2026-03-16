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台鐵清明連假疏運列車再加開20班 周三凌晨0時開搶
清明連假將至，因應連假期間返鄉（工）需求增加，台鐵公司今宣布，全線再加開各級列車共計20列次，包含東線自強號4列次、西線自強號8列次，預估整體運能較平日增加7.8%，本周三（18日）凌晨0時開放訂票。
因應連假期間返鄉（工）需求增加，為加強服務旅客，台鐵公司今宣布，清明節連假期間（115年4月2日至4月7日），全線再加開各級列車共計20列次（西線16列次、東線4列次），其中包含東線自強號4列次、西線自強號8列次，整體運能較平日增加7.8%。
台鐵指出，115年清明節疏運期間（4月2日至4月7日），西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售200張無座票（禁止進入6車），旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。
台鐵表示，本次再加開班次自115年3月18日（三）零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。
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