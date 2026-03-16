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A型流感險致命...7旬男併發心肌梗塞 4科聯手7小時救回

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
豐原醫院心臟內科張偉俊醫師為患者安排緊急心導管檢查，成功打通三條嚴重阻塞之冠狀動脈並完成支架置放，同步放置主動脈內氣球幫浦，提升心臟輸出量。圖／豐原醫院提供
豐原醫院心臟內科張偉俊醫師為患者安排緊急心導管檢查，成功打通三條嚴重阻塞之冠狀動脈並完成支架置放，同步放置主動脈內氣球幫浦，提升心臟輸出量。圖／豐原醫院提供

衛福部豐原醫院最近收治一名7旬男子，他從國外旅遊返國後，出現咳嗽與呼吸困難症狀，就醫檢查確診為A型流感，惡化為流感重症，併發急性心肌梗塞及心因性休克，一度瀕臨死亡邊緣。醫院立即啟動重症跨科整合醫療機制，由胸腔內科、心臟內科、心臟外科及腎臟科組成跨科搶救團隊，7小時搶救已逐步恢復穩定。

豐原醫院表示，第一時間已給予抗病毒藥物及呼吸與循環支持治療，患者仍出現心因性休克徵象，心肺功能持續惡化，心臟外科隨即決定啟動葉克膜治療，以暫時替代心肺功能，維持全身血液循環與氧氣供應，爭取黃金搶救時間。

心臟內科張偉俊醫師安排緊急心導管檢查，歷時7小時完成高難度冠狀動脈鈣化旋磨與震波氣球治療（Rota-Shock策略），成功打通三條嚴重阻塞冠狀動脈並完成支架置放，同步放置主動脈內氣球幫浦（IABP），提升心臟輸出量、減輕心臟負荷並穩定血流動力。

患者因休克引發腎衰竭，腎臟科即刻介入，啟動連續性靜脈血液過濾術（CVVH），透過24小時持續性血液淨化治療，協助維持體液與電解質平衡、改善代謝性酸中毒狀態，並降低多重器官衰竭風險，為後續器官功能恢復爭取寶貴時間。

跨科團隊合作與整合性重症照護下，患者病況逐步穩定，心肺功能明顯改善，後續順利移除葉克膜及主動脈內氣球幫浦等維生設備，成功脫離加護病房，目前已轉入普通病房持續治療。

胸腔內科邱振峰醫師提醒，流感對高齡者及慢性病患者，可能引發嚴重心肺功能衰竭甚至多重器官併發症，近期具國外旅遊史民眾，返國後如出現持續高燒、呼吸困難、胸悶、尿量減少或意識改變等警訊症狀，應盡速就醫評估。豐原醫院呼籲，流感流行期間，民眾應落實勤洗手、配戴口罩等防疫措施，建議符合資格者盡早接種流感疫苗，降低感染及重症風險。

豐原醫院胸腔內科邱振峰醫師提醒，近期具國外旅遊史民眾，返國後如出現持續高燒、呼吸困難、胸悶、尿量減少或意識改變等警訊症狀，應盡速就醫評估。圖／豐原醫院提供
豐原醫院胸腔內科邱振峰醫師提醒，近期具國外旅遊史民眾，返國後如出現持續高燒、呼吸困難、胸悶、尿量減少或意識改變等警訊症狀，應盡速就醫評估。圖／豐原醫院提供

心臟外科 冠狀動脈 心肌梗塞

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