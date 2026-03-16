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回暖了！今天到周三高溫上看30度 早晚溫差大

聯合報／ 記者陳智華／台北報導
回暖了，各地多為晴到多雲好天氣，但早晚偏涼，要留意日夜溫差大。聯合報系資料照
回暖了，各地多為晴到多雲好天氣，但早晚偏涼，要留意日夜溫差大。聯合報系資料照

天氣回暖了。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，本周高溫上看30度，但日夜溫差大，是春暖、整體天氣變化較小的一周。周四開始到周末（21到22日）在北部、東北部、東部有降雨機會、溫度也略降，預報看起來鋒面系統不強、冷空氣偏弱，影響程度有限。

吳聖宇指出，明後天迎風面降雨區域更偏向花東、恆春半島一帶。西半部從今天起到周三天氣穩定晴朗。目前預報看起來新一波鋒面要接近、影響北台灣天氣要等到周四下午到晚上，且預報顯示鋒面靠近北台灣後就逐漸減弱，後半周（19至22日）除了北部、東北部、東部天氣有些變化，局部降雨，中南部、東南部應該還是維持穩定的好天氣，雲量增多，沒有明顯降雨機會。

吳聖宇指出，今清晨西半部空曠地區仍有輻射冷卻低溫，最低溫出現在新竹關西9.5度，其次是苗栗頭屋10.9度，桃園大溪11.3度。

吳聖宇說，今天到周三白天各地都較溫暖會偏熱，北台灣高溫會逐漸來到26到27度或以上，南部可來到29到30度或以上，夜晚清晨還是較偏涼，西半部或雲量較少空曠地區仍有機會出現局部12到14度，日夜溫差變化大。到了周四、周五北台灣受鋒面影響溫度有機會略降，但冷空氣很弱，對其他地方沒有明顯影響，依然是溫暖、日夜溫差變化。

此外，吳聖宇指出，另一個要注意的是夜晚清晨濃霧，可能今晚到明日清晨就有機會出現，這幾天夜晚清晨在西半部、外島地區夜晚清晨都要注意局部濃霧發生，外出行車安全要多留意，並且注意是否影響到航班的起降問題。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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