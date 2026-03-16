好天氣至周四 吳德榮：周四午起兩波鋒面及冷空氣北台轉雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日至周四受高壓南側之偏東風、漸轉東南風的影響，各地持續晴朗乾燥，氣溫逐日緩升；白天舒適微熱，早晚偏涼，日夜溫差大；東半部水氣稍增、偶有局部零星飄雨的機率。

今日各地區氣溫如下：北部12至29度、中部13至29度、南部13至30度及東部15至29度。

吳德榮指出，由於下兩波微弱鋒面的結構及鋒後冷空氣皆很弱；最新模式模擬調整為：周四下午至周五微弱鋒面掠過北部海面，北部雲量略增，北海岸、東半部轉有局部短暫雨的機率，北台氣溫微幅下降、仍偏暖，中南部幾無影響。周六微弱鋒面北移、天氣好轉，各地多雲時晴。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，下周(22)日下午至周一(23日)微弱鋒面再南移、掠過北部海面，影響輕微，北部雲量略增、迎風面轉有降雨的機率。下周二、三(24、25日)微弱鋒面再北移、天氣好轉，各地多雲時晴，氣溫逐日升，東半部仍有局部短暫雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。