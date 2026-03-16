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健康名人堂／鬆綁健保給付 完善癌症照護版圖

聯合報／ 羅盛典／癌症希望基金會副董事長、高雄長庚耳鼻喉頭頸外科部教授、主治醫師

2月1日起，健保署針對晚期癌症治療做出重要制度調整：放寬轉移性直腸結腸癌、晚期頭頸癌的標靶藥物療程上限，同時解除復發或轉移性頭頸癌第1線治療中「標靶藥物與免疫藥物僅能二擇一」的限制。此項政策，對許多晚期癌症病人而言意義重大，代表著病人不用再為了治療選擇與經濟壓力之間進退維谷。

長期以來，臨床醫療現場常面臨兩難情境，醫師依據國際治療指引與病人病況，明明知道有更合適的藥物組合或治療策略，但因為健保給付限制，只能在既有框架內做選擇。

有些癌藥 看得到、用不到

這意味著對病人而言，有些藥物「看得到、卻用不到」，甚至在治療仍有效時被迫中斷，或必須面臨高額自費的壓力。這樣的落差不僅影響治療延續性，也增加病人與家庭在心理與經濟上的雙重負擔。

以頭頸癌為例，台灣約超過半數病人確診時已屬晚期，治療過程往往漫長且複雜。每位病人對治療藥物的反應不同，因此治療策略需要一定彈性。過去「標靶與免疫治療只能擇一」的規定，使臨床醫師在疾病不同階段難以調整策略。

安排治療 病人免再陷兩難

此次制度鬆綁，讓醫療團隊可以依病情變化進行更合理的治療安排，也讓病人多了一條延續治療的可能，提升整體治療的靈活度與可及性，醫師與病人皆不用陷入兩難抉擇的困境。

轉移性直腸結腸癌的情況同樣如此。臨床研究與實務經驗都顯示，標靶藥物合併化療的療效往往是隨時間逐漸累積，然而過去給付周數限制，可能使治療在效果仍穩定時被迫停止，不僅打亂治療節奏，也讓病人及家庭承受沉重負擔。

如今取消療程上限，讓治療可以在醫療專業評估下持續進行，對提升疾病控制與生活品質具有重要意義，也有助於醫療團隊依個別病況規畫更長期的治療策略，以提升病人的存活率。

擴增給付 接軌國際里程碑

癌症希望基金會長期守護癌友權益，去年9月基金會也曾舉辦記者會，呼籲各界重視「弱勢癌症的治療可近性」，而本次擴增給付不僅是一次政策調整，更是台灣癌症給付制度邁向國際化的重要里程碑，更讓近3千名癌症患者受惠，也大幅減輕其藥費負擔，讓更多家庭能在治療過程中減少經濟壓力、專心面對疾病與復元。

期盼本次健保給付調整是革新的開始，透過持續完善我國癌症照護版圖，穩健邁向賴清德總統推動健康台灣政策下「2030降低癌症死亡率三分之一的目標」。同時，期望健保署持續與臨床醫界及病友團體對話，滾動檢討癌症藥品給付現況，讓更多創新治療在合理的健保預算下逐步納入給付，癌友們能在更友善且具保障的醫療環境中，為生命續航，爭取更具品質的長期生存可能。

藥物 癌症治療 健保署

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