健康你我他／過年不當大腹翁 減重掌握3祕訣

說出來不怕大家笑，身為專業的「高考營養師」兼「國家級運動教練」，過去30年來，我跟大家都一樣「每逢過年必胖3公斤」。我深信「少吃多動」就是真理，直到「美國飲食指南」翻轉的那一刻，我才意識到如果不解決「腸道問題與血糖震盪」，我再怎麼少吃都沒用。

為了家人與自己的健康，我啃完了90頁科學文獻，在最高等級的RCT隨機對照實驗與Meta-analysis統合分析研究中，我找到了重啟代謝的「金鑰匙」。今年過年，我親自做了實驗，結果竟讓我大吃一驚：以往過年是「長肥肉」，今年竟然奇蹟式地「體脂降了0.3公斤」。沒錯！不增反減是「長瘦肉」。

以下是我終結30年噩夢的「全營養三部曲」：

1.多元蔬菜養好菌：不再單一飲食，讓盤子裡的蔬菜「百花齊放」，養好腸道菌，大腦自然不發出「假性飢餓」的訊號。

2.低GI食物是王道：遠離加工品、選擇吃原型食物，血糖穩定了，我的糖化血色素就乖乖聽話，不再坐雲霄飛車。

3.拳頭掌心控份量：不用秤重、不用算熱量，每一餐的蛋白質跟蔬菜就看我的掌心與拳頭，簡單到全家人都能跟著做。

這3大祕訣，讓我在過年期間，沒有撐大胃部變成「大腹翁」，反而啟動了50歲後燃脂引擎的減重祕訣，分享給大家。