抗生素非消炎藥 破解迷思防濫用

抗生素的發現，被視為人類醫學史上的重大突破。自1940年代盤尼西林問世後，受到細菌感染不再動輒致命，人類的平均餘命大幅延長。然而，細菌演化速度之快超乎想像，抗生素廣泛使用不久，便逐步發展出對抗藥物的能力，以致抗藥性問題隨之而來。

近年來，新的抗生素研發愈來愈困難，上市速度明顯趨緩。在醫院裡，能使用的新型抗生素屈指可數，這些藥物被視為對付多重抗藥性細菌的「最後防線」。因此，醫院對其使用格外謹慎，醫師需經審慎評估後才能開立，並配合政府推動的抗生素管理計畫，確保珍貴藥物在最需要時刻發揮最佳效果。

對一般民眾而言，最常遇到的抗生素迷思，多半發生在感冒就醫時。不少人只要一發燒、流鼻水，便希望醫師開立抗生素「消炎」。其實，「抗生素」與「消炎藥」是截然不同的概念。抗生素的功能是用來殺死或抑制細菌，而消炎藥則是緩解發炎反應、止痛或退燒。多數感冒屬於病毒感染，使用抗生素不但無效，還可能助長抗藥性發生。

過去台灣透過全國性用藥政策，成功降低上呼吸道感染中抗生素的不當使用，降低抗藥性危害。其實，抗藥性並非單一國家的問題，而是全球共同面臨的公共衛生危害。世界衛生組織長期倡議謹慎使用抗生素，並提醒此項議題與人類、動物及環境三者密不可分。

過去在畜牧業中濫用抗生素，可能促使抗藥菌株產生；隨意丟棄藥物，也可能汙染水源與生態，讓抗藥性在環境中擴散。因此，現在需要以「防疫一體」（One Health）的觀念，從醫療、動物飼養到環境保護全方位思考抗生素的使用問題。

抗生素是人類得來不易的醫療資源。從現在開始，不論何時、何地，只要記住「不需要時不使用、需要時正確使用」，就是守護自己，也是在守護下一代的健康。