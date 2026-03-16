健康主題館／老婦跌倒痛到難翻身 骨鬆造成胸椎骨折

一名71歲女性，因一次輕微跌倒導致第12胸椎（T12）急性壓迫性骨折，疼痛指數高達9分，痛到無法自行翻身或站立，也無法躺床睡覺。就醫檢查發現，她的致病原因是長期骨質疏鬆引起，經止痛藥與護腰等保守治療1周後，疼痛仍無法改善，因此進行微創骨水泥灌注治療，術後恢復良好，疼痛大幅減輕，已經恢復大部分日常生活動作。

汐止國泰醫院骨科主任劉哲瑋表示，女性停經後因雌激素急遽下降，骨質流失速度加快，容易有骨質疏鬆。高齡女性如果長期有骨鬆問題，骨骼結構會變得脆弱，輕微碰撞或跌倒、彎腰拿重物，甚至用力打噴嚏、咳嗽，就易發生「胸腰椎壓迫性骨折」，造成椎體瞬間塌陷，引發劇烈腰背疼痛，身體活動受限，有些人駝背變形。

高齡常見 胸腰椎壓迫性骨折

「胸腰椎壓迫性骨折」是高齡族群十分常見的疾病，劉哲瑋指出，患者不僅承受劇烈疼痛、行動受限，睡眠也會受到嚴重干擾，容易出現憂鬱情緒。如果因疼痛而長期臥床，更可能引起肌力快速退化、下肢深層血栓、泌尿道感染或肺炎等併發症，增加失能與死亡風險。

治療「胸腰椎壓迫性骨折」，劉哲瑋說，一般先採保守治療，包括止痛藥物、背架、護腰等輔具支撐腰部，且應適度休息與物理治療，如果止痛效果不佳，或疼痛已影響生活或無法行走，會建議手術治療。也就是採行俗稱「灌漿」填充骨水泥的微創手術，透過細針將骨水泥灌入椎體，使其在短時間內硬化並固定骨折，以減輕疼痛。

近年則輔以俗稱「千斤頂」的椎體撐高系統，使用金屬撐高器在椎體內以對稱而可控的方式撐開塌陷部位，使椎體恢復得更完整，之後再灌入骨水泥固定。劉哲瑋表示，這項技術可以更有效恢復椎體高度與排列，也會減少後續再次塌陷的可能，且傷口小、出血少、安全性高。

治療骨鬆 營養、運動、藥物3招

研究指出，曾發生壓迫性骨折者在5年內再次骨折的機率高達30–50%，若不積極治療骨質疏鬆，骨折可能反覆發生。劉哲瑋提醒，治療骨質疏鬆的重點，在於營養攝取、規律運動與藥物治療三者並行，補足鈣質與維生素D，有助於維持骨骼強度；適度的負重運動和平衡訓練，可減少跌倒風險。另外，依骨密度、骨折史等風險評估，使用適當藥物治療至少一年，不可自行停藥，否則可能導致骨密度反彈惡化。