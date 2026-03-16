加入戰局 陸國產龍蝦瞄準手機應用

大陸多家科技及大模型公司相繼推出國產「龍蝦」產品，從地端（內部環境中運行和管理的ＩＴ基礎設施和應用程式）部署到雲端服務形成新一輪競逐，顯示ＡＩ代理正由開發者社群走向大眾市場。

OpenClaw是一款開源ＡＩ代理產品，因其圖示是紅色龍蝦，網友將部署與訓練使用該系統稱為「養龍蝦」。業界認為OpenClaw提供可落地應用場景，為大模型商業化打開出口，同時推升Token（符元）消耗與算力需求。該系統可在地端或雲端運行，能自動完成文件整理、數據處理與訊息發送等多步驟任務。

大陸多家公司已推出不同「龍蝦」產品。第一財經報導，目前已加入「龍蝦局」的包括Kimi的KimiClaw、MiniMax的MaxClaw、阿里雲CoPaw、火山引擎ArkClaw、小米Xiaomi miclaw及騰訊WorkBuddy等，涵蓋地端部署、雲端服務與企業應用。

華為終端ＢＧ執行長何剛日前在微博揭露以鴻蒙系統為基礎的「鴻蒙版龍蝦」小藝Claw。據悉，小藝Claw可協助使用者處理文件編輯、撰寫ＰＰＴ與自動回覆郵件等任務，並支援多端協同。

華爾街見聞引述知情人士稱，小藝Claw基於鴻蒙作業系統基礎，主打安全與多設備協同，可在手機端下達指令，由ＰＣ端執行任務。報導認為，何剛的表態象徵華為在ＡＩ代理領域重要進展，也預示OpenClaw技術將從小眾圈子走向大眾市場，從電腦桌面走向包括手機在內的行動終端。

騰訊近日發布「龍蝦」產品系列，包括WorkBuddy、QClaw與騰訊雲Lighthouse等。騰訊創辦人馬化騰形容其產品為「自研龍蝦、本地蝦、雲端蝦、企業蝦、雲桌面蝦」，並稱有更多產品推出。

字節跳動旗下雲和ＡＩ平台「火山引擎」推出雲端SaaS版本ArkClaw；MiniMax推出新技能支持語音音色與多語種配音；小米推Xiaomi miclaw內測；智譜推出AutoClaw，標榜大陸首個「一鍵安裝」地端版OpenClaw。

「龍蝦」潮帶來的算力消耗也引發關注。中國人民大學高瓴人工智能學院執行院長文繼榮指，ＡＩ代理長時間運行會產生大量Token消耗，對算力與推理成本形成壓力。華泰證券認為，相較聊天機器人，ＡＩ代理因多輪任務交互，Token消耗量可能增加十倍以上。