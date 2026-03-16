恆春人的童年記憶…「出火」地景改造引爆正反兩極論戰

屏東恆春知名地景「出火」地區過去乏人管理，衍生攤販聚集、民眾擅闖烤肉等亂象，縣府接管並斥資二．六億元打造地質公園，以環型水池泥圈圍住出火地景，上月開幕後正反兩極論戰，環團批評「很荒謬」，但有人認為防止遊客進入出火區效果較好。

屏縣府交通旅遊處解釋，過去缺乏界線與緩衝，有民眾在火源區旁烹煮，遺留垃圾或被燙傷，隔離後可避免區域內流動天然氣因遊客點火而產生危險，不是阻擋民眾，是保護地景、降低風險、提升品質。

出火是地下天然氣沿著地層裂隙逸出，在地表燃燒形成特殊地質現象，在「出火」烤玉米、香腸與爆米花，是恆春人的童年記憶，卻也亂象頻傳。

屏東縣府與三軍聯訓基地、國防部、墾丁國家公園管理處等單位協調，由縣府接管產權促成出火地質公園，園區占地二．九公頃，以環形水池呈現水火共生景觀，也保留生物通道與排水系統，另在園區本館規畫畫廊、咖啡廳與觀星玻璃屋。

屏縣環境保護聯盟常務理事洪輝祥質疑，花大錢，園區本館主題卻未與地質相關，且避免遊客闖入應提供安全接近方式，而非用環型水池泥圈將出火圍起來，很荒謬。

不過，恆春文史工作者林瓊瑤認為，現今「水火共生」設計，可防止遊客進入出火區，比之前圍阻的效果好，應正向看待。

屏縣星空大使、退休校長施世治說，如今晚間可到玻璃小屋觀星，地上微微火光搭配天上星空，「地火天星相輝映」，適合推星空導覽看流星雨。縣議員盧玟欣也說，樂見出火重新整頓。

屏東大學文化產業創意學系副教授張重金表示，地方記憶出火並非「純自然」地景，曾是不同族群締結和平盟約場域，水火共生狀態，與族群衝突後尋求共存歷史經驗形成高度隱喻，此地景是一座「無字紀念碑」，若僅以工程安全、視覺整潔或觀光效率審視，確實不夠好，但也提供重新理解「衝突美學」契機。