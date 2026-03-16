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遊模里西斯 體驗夢幻十日

聯合報／ 本報訊

三月廿日來聽台灣出生、模里西斯長大的Cindy，分享模里西斯如何以純淨海岸線與奢華度假體驗，吸引全球高端旅人造訪。

有行旅《模里西斯夢幻十日之旅》安排陸、海、空頂級體驗，精心安排直升機巡航，以上帝視角俯瞰舉世聞名的「海底瀑布」奇景；另搭乘深海潛水艇，潛入湛藍世界探索未知海洋奧祕；更將前往Casela自然公園，體驗與獅子並肩漫步的狂野悸動。精選模里西斯西岸與西北海岸兩大頂級度假村，多日連泊，並由Cindy最在地領航。

有行旅《模里西斯夢幻10日之旅》十天七夜旅程，二○二六年八月二十五日至九月三日。三月廿日說明會，報名請洽：8643-3905、8643-3543。有行旅旅行社，交觀甲字7785號。

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