回響／到宅牙醫服務 由6次提高至9次

本報長期追蹤，居家長者口腔健康需求，去年十一月專題報導「基層牙醫盼增居家醫療健保點數、取消看診限制等」。對此，衛福部正面回應，三月二日公告「一一五年度全民健康保險牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」，除了擴大服務，每年牙醫醫療次數由六次提高至九次。

牙醫師公會全聯會牙醫門診總額特殊需求醫療照護召集人簡志成表示，該計畫服務對象由原接受長期照顧的失能老人，放寬至非失能者均能接受服務，另外新增居家個案兩個月內，可多執行一次居家醫療服務，每位個案每年申報以三次為限。

此外，新增山地離島及醫療資源不足區給付，增修機構失能老人收案條件為年滿八十以上長者，擴大服務對象。

原計畫規定服務對象為每兩個月接受一次牙醫服務，但全聯會發現，許多長者可能在兩個月內因口腔狀況不佳需要再次治療。為此，今年新增「兩個月內需再治療」，每位個案每年申報三次為限。如此一來，服務對象一年接受牙醫醫療次數，將由六次提高至九次。

至於護理之家等住宿機構，服務對象修訂失能老人收案條件為「年滿八十以上長者」。

健保署醫務管理組長黃珮珊說，年長者若有口腔問題，將影響營養、吞嚥等，甚至引發吸入性肺炎，為照顧居家失能長者牙醫服務而增加給付，特別區分一般區域及山地離島等區給予規定。此計畫全年經費由一一四年八點五五九億元，今年增至九點五五九億元。

北市聯醫松德院區副院長、口腔醫學部長李雅玲說，許多牙醫師不願意投入居家醫療，因為太辛苦了，尤其雙北地區交通繁忙，路邊無法停車，但居家醫療器械多，不少醫師車子就被拖走了，期待健保署持續增加誘因。